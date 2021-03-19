«راكب طيارة مع الهضبة».. أول ظهور لخطيب نيللي كريم بعد انفصالهما «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأزياء شتوية متعددة الألوان، ظهر رجل الأعمال عمر إسلام داخل طائرة خاصة، في أحدث ظهور له بعد إعلان الفنانة نيللي كريم انفصالها عنه خلال حوار لها مع الإعلامي ربيع هنيدي، ببرنامج «ET بالعربي» المذاع عبر شاشة «إم بي سي».

وظهر رجل الأعمال عمر إسلام، بسترة خضراء غير منقوشة، مع تيشرت أسود وبنطلون قاتم اللون، خلال جلوسه بجوار النجم عمرو دياب، ومجموعة من أصدقائهما على متن طائرة، حيث نشر «الهضبة»، تلك الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، خلال الساعات القليلة الماضية.

نيللي كريم تعلن انفصالها عن رجل الأعمال عمر إسلام

أعلنت الفنانة نيللي كريم، انتهاء ارتباطها برجل الأعمال عمر إسلام، عقب خطبتها له في منتصف العام الماضي: «أنا بحب أتكلم عن أخبار شغلي، لكن حياتي الشخصية ملكي، وأنا جيت دبي وأنا كنت مخطوبة، لكن فسخت خطوبتي»، مؤكدة عدم رغبتها في الحديث عن تفاصيل حياتها الشخصية أو سبب انتهاء علاقتها بخطيبها السابق، خلال حوارها ببرنامج «ET بالعربي»، لتنتهي قصة حبهما التي تم الإعلان عنها في منتصف العام الماضي.

من هو خطيب نيللي كريم السابق؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الخطيب السابق لنيللي كريم، خلال النقاط التالية.

- رجل أعمال شهير، ولديه سلسلة مطاعم وكافيهات.

- درس مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية.

- دخل مجال التجارة مع والده وعائلته.

- بدأ عمله في مجال ريادة الأعمال باستيراد الأطعمة من الخارج.

- سبق له الزواج بالسيدة جنان شحادة، وأنجب منها «سامو» و«تيا».

- تجمعه علاقة صداقة قوية مع الفنان عمرو دياب، كما يرتبط أبناؤه بصداقة قوية مع أبناء «الهضبة».

- يعد عمر إسلام، ثالث رجل ترتبط به نيللي كريم رسميا، عقب زيجتين سابقين لها، نتج عنهما 4 أبناء.