معلومات عن المهنئة الوحيدة من عائلة عمرو دياب لدينا الشربيني في عيد ميلادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية «استوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، هنأت نور دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، الممثلة دينا الشربيني بعيد ميلادها، لتكون بذلك الوحيدة التي هنأت الفنانة من أسرة «الهضبة»، عقب انفصال الأخير عنها بعد قصة حب استمرت قرابة الثلاث سنوات.

وكتبت ابنة عمرو دياب: «كل سنة وانتي طيبة يا دندونة وعقبال مليون سنة»، لتعيد دينا الشربيني نشر القصة، عبر حسابها الشخصي على «انستجرام» مُرفقة معها عدة «قلوب».

من هى نور عمرو دياب؟

«هُن» يرصد أبرز المعلومات عن نور عمرو دياب، خلال النقاط التالية.

1- الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، ابنة النجم محمود رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.

2- لديها 3 أشقاء أصغر منها سنا من زينة عاشور، الزوجة الثانية لعمرو دياب، وهم: كنزي وجنا وعبد الله.

3- درست نور عمرو دياب مجموعة مختلفة من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.

4- في عام 1996، أهدى لها النجم عمرو دياب أغنية «نور العين»، متغزلا بها.

5- خلال لقاء الفنانة شيرين في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدثت عن جوانب من حياة ابنتها، قائلة: «بنتي هى حياتي، ولما خلفت نور اعتزلت التمثيل فترة طويلة علشان اتفرغ لها، ولما دخلت المدرسة رجعت تاني».

6- أطلقت حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في 2016، ويتابعها ما يزيد على 150 ألف متابع من مختلف دول العالم.

7- تعد دينا الشربيني من أصدقائها المقربين، وتدعمها باستمرار عقب منصات التواصل الاجتماعي.

8- تعرضت لحملة واسعة من التنمر عقب نشرها صورتها بالنمش على وجهها، ليعقبه حملة إلكترونية لدعمها.