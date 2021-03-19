نرمين الفقي: آخر رسالة من معجب كانت أغنية لنجاة.. والشاذلي: «أنا شاكة فيكي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة نرمين الفقي، إن آخر رسالة من أحد المعجبين بها كانت عبارة عن أغنية للفنانة نجاة، لترد الإعلامية منى الشاذلي وتقول: «أنا شاكة فيكي.. هو من طرف واحد ولا من طرفين!»

وتابعت «الفقي»، في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس: «هو لغاية دلوقتي من طرف واحد، بس الحدوتة عجبتني، وهو إنسان محترم وكله بس بعتلي أغنية».

من جانبها، ردت الإعلامية منى الشاذلي وقالت: «أنا مش قصدي والله، ولو عايزة تشيلي ده في المونتاج ماشي!»، فأجابت: «لا خالص، مفيش مشكلة، وأنا رديت عليه وكتبت (ميرسي) وهو إنسان لطيف فرديت عليه لأنه يستحق إني أرد عليه».

أما عن نظامها الغذائي، فقالت نرمين الفقي: «أنا دايما ببوظ الدايت، والمساعدة بتاعتي بتجيب محشي دايما في التصوير، وأنا باكل معاهم، وأنا على طول مبوظة الدنيا».

أول عريس رفضته

وكشفت «الفقي» عن أول عريس رفضته بعد أن تقدم لها، فقالت إنه كان «ابن الجيران»، وكان شخصا جيدا جدا، ولكنها كانت صغيرة ووالدتها رفضت الارتباط في هذه الفترة، أما آخر عريس فقالت إنها رفضته وأرسلت له رسالة نصية قالت له فيها: «لا لن أستطيع الارتباط بك»، فرد عليها قائلا: «شكرا، وأشكرك على ذوقك وأخلاقك إنك رديتي عليا».

وشددت على أنها دائما ما تخاف من الوقوف أمام الكاميرا، خاصة إذا كان أحد الموجودين ينظر إليها كثيرا.

هذا، وحلت الفنانة نرمين الفقي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم»، حيث تحدثت عن أعمالها الفنية وحياتها الشخصية.