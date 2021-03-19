هل ارتداء العدسات اللاصقة يفسد الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الإجابة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«هل يجب غسل العين في الطهارة الشرعية.. حيث إني ألبس عدسات لاصقة.. فهل يجب عليَّ نزعها وقت الطهارة الشرعية؟» ماسبق هو سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول مدى جواز الوضوء في حال ارتداء العدسات اللاصقة.

وفي الفتوى التي حملت رقم 3839، ردت أمانة الفتوى على هذا السؤال قائلة: «العين عضو باطن يقع في الوجه الذي أمر المكلف بغسله على سبيل الفرض في الطهارة الصغرى أو الكبرى بالإجماع.. ومن هنا رأى بعض الفقهاء وجوب غسل العين في الطهارة، وينبني عليه وجوب نزع العدسات عند الطهارة.. لئلا تكون ساترًا لبعض محل الفرض عند الغسل كسائر أعضاء الوضوء.. حيث يشترط عدم وجود ساتر لأي جزء من محل الفرض عند غسله».

لكن الراجح، بحسب الإفتاء، في هذه المسألة أن الغسل داخل العين في الطهارة لا يشترط، بل ولا يشرع، وعليه، وجود العدسات داخل العين لا يؤثر في الطهارة الشرعية، سواء كانت العدسات طبية أو للزينة.

والدليل على ذلك هو أن إدخال الماء في العين لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولًا، ولا فعلًا، وفيه أيضًا حرج، وقد رفعه الله عنا، ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر، وقد نُهينا عنهـ ولا يبعد وصفه بالتكلف والتنطع، وكلاهما مذموم شرعًا.

وبحسب الموقع يتبين عدم وجوب غسل باطن العين في الداخل في أي من الطهارتين الكبرى والصغرى -الغسل والوضوء-، وهذا على الراجح من مذهب جماهير أهل العلم، كما أن الراجح هو كراهة هذا الفعل إذا كان من المحتمل أن يترتب عليه إلحاق ضرر بالعين.