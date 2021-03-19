دون مفرمة أو كبة طريقة يدوية لفرم ثوم التخزين

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تنطلق بعض ربات البيوت لتخزين كميات من الثوم، تجنبا لشرائه عند ارتفاع اسعاره، ويبحث البعض عن طريقة سهلة لفرم الثوم دون الحاجة إلى مفرمة أو كبة، لذلك نقدم لكِ طريقة يدوية لفرم الثوم، كما جاءت في سي بي سي سفرة.

طريقة يدوية لفرم الثوم

يفصص الثوم للحصول على الفصوص وإبعاد القشر.

توضع فصوص الثوم على صينية مسطحة أو لوح التقطيع الخشبي.

يرش القليل من الملح على فصوص الثوم.

تفرم فصوص الثوم باستخدام مخرطة الملوخية وبنفس طريقة خرط الملوخية المعتادة.

وإذا كانت كمية الثوم المراد فرمه قليلة يمكن وضع الثوم في أكثر من كيس بلاستيك وفردها وربط الأكياس من أعلى بعد تفريغ الهواء منهم ثم يفرم بالمخرطة بسهولة.

يحفظ الثوم المفروم في برطمانات زجاجية محكمة الغلق ويخزن في الفريزر.