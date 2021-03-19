«أحد أزواجها خانها مع الخدامة وابنتها ماتت مقتولة»..جوانب من حياة الفنانة ليلى غفران

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت المطربة الأشهر في فنادق القاهرة والإسكندرية بعد توقيعها عقد تعاون فني مع شركة زوجها السابق في ذلك الوقت إبراهيم العقاد، ليتم بعدها تأسيس شركة فنية بينهما، ثم اختفت عن الساحة الفنية لفترة من الوقت وأصبحت حفلاتها الغنائية قليلة جدا نظراً لعدم وجود أغنيات جديدة بسبب عقد الاحتكار التي كانت قد أبرمته مع شركة روتانا، حيث لم يصدر لها خلال 5 سنوات سوى ألبوم واحد حمل عنوان «ساعة زمن»، وتعرضت لأزمة كبيرة بمقتل ابنتها «هبة»، في عام 2008، هي الفنانة ليلى غفران.

ويُقدم «هُن» لقطات من حياة الفنانة والمغنية المغربية الحاصلة على الجنسية المصرية، ليلى غفران، خلال السطور التالية.

ليلى غفران تتحدث عن تعرضها للخيانة وتكشف حقيقة عمليات التجميل

تحدثت الفنانة ليلى غفران، خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة»، عن حقيقة قيامها بعمليات التجميل، إذ قالت،«معملتش عمليات تجميل ورحمة بنتي، وعملت منخاري علشان كان فيه كسر، عملت بوتوكس وفيلر».

وخلال اللقاء تحدثت عن تعرضها للخيانة من أحد أزواجها، إذ قالت،«كنت نايمة في البيت، وصحيت فجأة، وشوفته بيخوني مع الخدامة، كان عاوز ينوع، بالمصري بيغير زيت، وبمجرد لما كشفته طُلقت منه على الفور».

أزواجها

تزوجت الفنانة ليلى غفران، 5 مرات، وترى أن الزواج والانفصال ليس عيبا أو حراما، فكان أول أزواجها المنتج إبراهيم العقاد، حيث أنتج لها العديد من الأغنيات، ليجري بعدها تأسيس شركة فنية بالشراكة بينهما، وكانت أثمرت هذه الزيجة عن انجاب ابنتهما «هبة»، التي قتلت في ظروف غامضة في مدينة 6 أكتوبر في نوفمبر عام 2008، حيث جرى العثور على جثتها مصابة بـ7 طعنات.

وخلال استضافتها في برنامج شيخ الحارة، قالت «غفران» إنها تزوجت من المخرج أنس دعية، وكان يصغرها سنا، «مكنتش أعرف إن ده هيعمل مشاكل، كان الفارق يصل لـ20 عاما، كان قد بناتي، وكان فيه فرق ثقافي وعقلي واجتماعي، كان عندي53 عامًا، وهو 24 عامًا، وانفصلنا بعد عامين».