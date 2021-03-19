هنادي مهنا ترتدي تيشرت ياسمين صبري وجورجينا.. «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر خاصية «استوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، شاركت الفنانة هنادي مهنا، مقاطع فيديو لها، بإطلالة كاجوال، في أحدث ظهور لها، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إطلالة هنادي مهنا الأخيرة

وظهرت هنادي مهنا، خلال جلوسها أمام رسام لرسمها بطريقة كاريكاتيرية، فضلا عن التقاطها عدة صور مع مجموعة من الفتيات داخل أحد المتاجر، ببنطلون جينز وسترة سوداء، فضلا عن تشيرت أبيض من توقيع دار الأزياء العالمية «بالمان»، والتي سبق أن ارتدته الفنانة ياسمين صبري وعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي.

ومنذ أسابيع، أطلت «جورجينا»، بتشيرت أسود اللون مدون عليه اسم دار الأزياء «بالمان»، والذي نسقته مع بنطلون ضيق وسترة شتوية طويلة، فضلا عن اختيارها تسريحة شعر انسيابية، ومكياج هادئ، خلال إمساكها بحقيبة سفر متوسطة الحجم.

وسبق أن أطلت ياسمين صبري بالتيشرت نفسه، خلال استضافتها في برنامج «رامز مجنون رسمي» على «أم بي سي مصر»، في رمضان الماضي 2020.

معلومات عن هنادي مهنا

هنادي مهنا ابنة الموسيقار هاني مهني، من زوجته الفرنسية، وتتجاوز الـ24 ربيعًا، وعاشت جزءا من حياتها في فرنسا، فضلا عن دراستها هندسة الصوت وإدارة الأعمال في مدريد، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها «حكايتي، زلزال، بركة، و الجزء الثاني من أفراح إبليس، خيانة عهد، والفتوة».

عملت «هنادي» بمجال الإعلانات خلال طفولتها، وقدمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في 2014، كما قدمت أولى أغنياتها المنفردة «أول كلام»، التي أهدتها إلى زوجها في حفل الزفاف، فضلا عن مشاركتها في غناء «القرد بيتكلم» منذ سنوات.

عملت الفنانة الشابة في أكثر من مهنة قبل دخولها الوسط الفني، بينها مدرّسة في حضانة، فضلا عن بيعها بعض المنتجات على الشاطئ للمصيفين منها «مراوح اليد»، حسب حديث والدها عنها ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.