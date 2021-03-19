طريقة عمل حلوى الشوفان بخل التفاح خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشوفان من الأطعمة الصحية التي يتم استعمالها كثيرا في صناعة الحلويات، من بينها: حلوى الشوفان بخل التفاح، التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، فضلا عن أنها لا تحتاج عدة ساعات لتحضيرها.

وقدمت أخصائية التغذية ريهام شاكر، خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، طريقة سهلة لتحضير حلوى الشوفان بخل التفاح.

مقادير حلوى الشوفان بخل التفاح

- تفاح.

-خل التفاح.

- نصف كوب من الشوفان.

- ملعقة من زيت الزيتون.

- ملعقة صغيرة من القرفة.

- 3 ملاعق من سكر بني.

- فانيليا.

طريقة تحضير حلوى الشوفان بخل التفاح

1- في البداية يجب أن تتم إزالة قلب التفاح باستخدام المقوار.

2- في الخطوة التالية يتم خلط الشوفان مع القرفة وزيت الزيتون والفانيليا والسكر البني.

3- في هذه الخطوة يتم حشو التفاح بالخليط السابق.

4- في وعاء بايركس، يجب وضع نصف كوب ماء مع ملعقتين خل تفاح وفوقه التفاح المحشو، ثم إدخاله الفرن بدرجة حرارة 200 لمدة 40 دقيقة.