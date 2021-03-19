نرمين الفقي: عندي 48 سنة ومش بعمل عمليات تجميل وكنت زمان «مدب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن سنها قائلة: «أنا عندى 48 سنة وفاضلى سنتين وأبقى 50 سنة، وربنا يدينى الصحة وأكلمهم، وأنا مش بيفرق معايا الكلام ده، والأهم إن ربنا يكرمنى ويكون شكلى لطيف قدام الناس، وأنا مش بعمل عمليات تجمل لأن أنا ممثلة مش طالعة موديل وهحتاج تعابير وشى ولازم أكون مقنعة».

وأضافت «الفقي»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، «أنا بيتوتية وبحب البيت جدا، والناس فكرين عندي اكتئاب، وبعشق الجيم ومدمنة رياضة، ولكن بسب فترة كورونا تخنت لأنى كنت 66 كيلو ودلوقتى بقيت 72 كيلو وده مينفعش على طول 168 سم».

وتابعت: «أنا صريحة ولكن زمان كنت (مدب)، وحاليا أكثر هدوءا ولازم أفهم الأول واستوعب عشان متحطش في مشاكل كتير، يمكن اللى خلانى كدة إنى كل مراحل حياتى مكنتش سهلة من الطفولة وحتى لما كبرت، المواقف قوتنى وخليتنى أفهم أكتر».

وكشفت الفنانة نيرمين الفقي، سبب غيابها الفترة الماضية والشائعات ضدها، قائلة إنها كانت في المنزل وآخر عمل فني قامت بها مسلسل «هز الهلال يا سيد» في 2010، ولكن لم يتم استكماله، «المسلسل كان عجيب جدًا، والدة الأستاذ ممدوح عبدالعليم تعبت جدًا، ووالدة المنتج نفسه جالها كانسر، ووالدتي جالها بردو كانسر، كان مسلسل عجيب بالرغم أنه رائع للأستاذ محمد جلال عبدالقوي، وكان فيه نخبة هايلة من الفنانين ومكتملش».

وكانت نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة تجمعها بالفنان الكوميدي رامز جلال، من كواليس موسم سابق لبرنامج المقالب الرمضاني، وهي تحتضنه والابتسامة على وجه الثنائي.

وعلقت «الفقي» على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «مقلب رامز.. وأنا شربت المقلب»، دون أن تكشف أي تفاصيل من سيناريو البرنامج الرمضاني المنتظر.