نرمين الفقي: مستحيل أتجوز ملياردير وعقلي مش عاوزه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة نرمين الفقي، أنها ليس لديها أي إخوة، «إخواتي هما بنات خلاتي، وعيلتي»، كما أنها تتميز بالصبر، «أنا صبورة جدا وممكن أقف مع عمال، وبعمل كل حاجة لوحدي، وحسيت بالحكاية دي بعد وفاة والدتي، حسيت بعد وفاة والدتي إني كان عندي أم وطفلة راحوا لأن حاطة كل اهتمامي فيها".

الراجل الحقيقي هو اللي تتسندي عليه مش عشان الشكل

وأضافت «الفقي»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، «حسيت بعد وفاة أمي إن لازم يكون عندي ونس في الحياة، عندي أصحاب كتير، بس في الآخر غير لما يكون عندك راجل أو زوج تتسندي عليه، دي الكلمة اللي دايما بقولها، الراجل الحقيقي اللي تتسندي عليه، مش اللي ياخدني عشان الشكل، لا شكل دايم ولا جسم دايم واللي دايم روح المرأة وعقلها وطبيعتها، دي بس اللي فاضلة، لازم يشيل عني الحكاية دي».

كبرت نفسي ومكنش في بوقي معلقة دهب

وقاطعتها منى الشاذلي ساخرة: «اللي بيشيلوا كتير يا نرمين، بعد الحلقة دي الخطاب هيجولنا أحنا، ده فيه ناس كتير عاوزة تشيل»، فردت عليها الفنانة قائلة: «أنا هرد عليكي رد صريح جدا، لو جيت قولتلك عاوزة أخد واحد قليل، أكيد بضحك عليكي، لكن عندك حد أدنى، يعني أنا طلعت في أسرة اتربيت وكبرت نفسي مكنش في بوقي معلقة دهب، واتربيت في حي معين مع عيلة وثقافة معينة فأنتي مش هتتخلي عن ده، لكن مش ممكن هاخد كل حاجة، مستحيل أطلب واحد ملياردير وفي الآخر قلبي مش عاوزه أو عقلي».