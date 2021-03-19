الفنانة منال سلامة: «تعرضت للتحرش وأنا عندي 6 سنين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة منال سلامة، إن التحرش موجود منذ سنوات طويلة، وهي نفسها تعرضت للتحرش في صغرها، موضحة: «أنا نفسي اتعرضت للتحرش، وأنا عندي 6 سنين، واتعرضت للتحرش وأنا 12 أو 13 سنة في أتوبيس».

وأضافت منال سلامة في برنامجها «حلو الكلام»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الخميس: «متتصوروش يا جماعة مدى فظاعة الأمر، ورغم إن كان عندي 6 سنين لكن ربتلي عقدة.. وخلتني دايما مطلعة ضوافري لأي جنس راجل، حتى سن معين وإدراك معين لغاية ما فهمت، وعالجت نفسي».

وتابعت: «ده بيأثر نفسيا على الشخصية اللي تمت التحرش به».

من جانبه، قال أيمن الضبع، المحام، إن ما حدث في واقعة طفلة المعادي، ليس واقعة تحرش فقط، بل يندرج تحت طائلة جريمة أخرى وهي «هتك العرض»، مشيرا إلى أن عقوبة التحرش تتراوح من الحبس 6 شهور إلى السجن 5 سنوات.

وتابع «الضبع»، في لقاء مع البرنامج، إن التحرش له نصوص عقابية في القانون، وله أنواع مثل التحرش اللفظي، أو الإيحاءات أو التلميحات، ما لم يلمس جسد الضحية أو المجني عليها، وإذا لمس جسدها فإن هذا يدخل في إطار «هتك العرض»، ولكن المهم أن يكون لمس مواطن العفة في جسد المجني عليها.

وأكد أن المتحرش إذا لمس أجزاءً من جسم الضحية غير مواطن العفة، فإنه له عقوبة أخرى غير «هتك العرض»، مشددا على أن الجاني في قضية طفلة المعادي استدرج المجني عليها في مكان بعيد عن العيون ولكن الله فضحه من خلال الكاميرات التي كانت موجودة.