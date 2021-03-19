وزيرة التعاون الدولي و8 مصريات يحصلن على جائزة «رائدات التغيير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كرمت سفارات كندا والسويد والمكسيك بالقاهرة 9 من السيدات الأكثر تميزًا في تحقيق استراتيجية «بناء مصر القوية»، على رأسهن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وذلك خلال فعاليات الحفل الذي أقيم صباح اليوم الخميس بمقر إقامة السفير المكسيكي بالقاهرة السيد، خوسيه اوكتافيو تريب، وبحضور كل من سفير كندا بمصر السيد، لويس دوماس والقائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة الدكتور برأكسل فريلينجسدورف وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

شهد الحفل تكريم وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وعددا من الشخصيات النسائية التي حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاعات عديدة منهن منى قوراشي، رائدة في مجال حقوق المرأة في مصر وعضو في التحالف النسائي الدولي، وهبة راشد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة مرسال الخيرية والتي كان لها دور بارز في دعم القطاع الطبي في مواجهة فيروس كورونا.

كما شهد كذلك تكريم الممرضة سعاد السيد عبد الرحيم، رئيس قسم التمريض بمستشفى القطرين بأسوان، نادين أشرف، مؤسسة صفحة «Assault Police Egypt» على «إنستجرام»، وهي منصة إلكترونية غير مسبوقة تهدف إلى زيادة وعي الناجيات من التحرش الجنسي حول حقوقهن التي يكفلها لهن القانون، ميرنا عبد العظيم، مسؤولة بمنظمة الهجرة الدولية وتعمل على توفير الحماية للمهاجرين واللاجئين، روان باسم، العضو المنتدب لشركة «Enpact Egypt» ، والتي تقود المبادرة لتمكين رواد الأعمال وكذلك من أجل سد الفجوة بين الجنسين كل يوم، إيمان رسمي، نموذج ناجح للمرأة في مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات في صعيد مصر، مي زين الدين، مؤسسة ورئيسة مؤسسة الحسن.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أن مشاركة المرأة أمر بالغ الأهمية، ونعلم أنه إذا كان هناك تكافؤ بين الجنسين، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيرتفع بنسبة 34٪، لذا مع شركائنا الدوليين نعمل بجد لتحقيق هذه الأهداف.

وتابعت المشاط في تعليقها على الجائزة: «أغتنم هذه الفرصة وأهنئ النساء الأخريات اللواتي حصلن على هذه الجوائز المتميزة سيكون هذا بمثابة دافع لفعل المزيد من أجل السيدات والرجال في مصر».