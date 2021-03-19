3 فنانات فاجأن الجمهور بالظهور النادر.. واحدة أنكرت والأخرى بدت شابة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظلت صورهن باقيةً بملامح محفورة في أذهان جمهورهن رغم غيابهن لسنوات طويلة، إلا أن ظهورا مفاجئا لفنانات أثار انتباه الجمهور، بسبب تغير ملامحهن بصورة كبيرة، وربما كان سببًا في إصابة جمهورهن بالصدمة.

الفنانة عفاف رشاد، كانت حديث «السوشيال ميديا» خلال الساعات الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور للفنانة التي ظهرت بملامح مختلفة تمامًا، إذ بدت صغيرة كأنها بمرحلة الشباب، معتمدة على الشعر الذهبي، ومكياج الكونتور المُحدد لملامح الوجه، والبرونزي، دون الحجاب الذي ظلت ملتزمة به لفترة.

وانتشرت الصور بتعليقات رواد «فيس بوك» الذين أبدوا تعجبهم من تغير ملامحها، معلقين: «بقت شبه أديل»، «كأنها جينيفر لوبيز»، «فيه حاجة غلط، استحالة هي صغرت كدة إزاي».

الفنانة عفاف رشاد، لم تكن أولى الفنانات اللائي صدمن الجمهور بظهورها المفاجئ، فقد سبقتها فنانات أخريات.

نجاة

أمام العمارة الذي تسكن بها في حي الزمالك، ظلت جالسة على كرسيها الخاص ساعات، أخفت ملامح وجهها بواسطة إيشارب، رغبت في الابتعاد عن كاميرات وسائل الإعلام، هكذا كان الظهور الأول للفنانة نجاة الصغيرة، بعد اختفاء وصل إلى 18 عامًا، وذلك في حادث تصدع عمارة الطرابيشي بالزمالك التي تقطن بها.

وجاء ظهور الفنانة نجاة، التي رفضت في البداية الإفصاح عن هويتها الحقيقية وعدم الحديث مع وسائل الإعلام، كما أنها قررت ارتداء نقاب أو قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقرب أربع سنوات وذلك من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها بسبب التقدم فى العمر.

شيرين سيف النصر

قبل أكثر من عام، وتحديدا في في شهر نوفمبر من العام 2019، اتجهت الأنظار إلى صورة الفنانة شيرين سيف النصر، التي تغيرت ملامحها كثيرًا فضلًا عن اكتسابها المزيد من الوزن، التقطت الصورة أثناء حضورها محكمة جنوب الجيزة، للإدلاء بأقوالها في البلاغ الذي تقدمت به ضد صديقتها المقربة «إحسان»، التي اتهمتها فيه بسرقة مشغولات ذهبية.

وعقب إنكار الفنانة شيرين سيف النصر، بأنها ليست السيدة صاحبة الصور أكدت مصادر أن الصور تخصها بالفعل.