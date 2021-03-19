وزيرة الثقافة: جوزي جالي قدم الشقة فجأة عشان يطلب إيدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنها تعرفت على زوجها في العاصمة الفرنسية باريس أثناء حضور حفلة للشيخ الإمام والشاعر أحمد فؤاد نجم في ثمانينيات القرن الماضي، وحضر الحفل عدد كبير من المصريين والعرب وكان يجلس خلفها في المقاعد، وحدث تعارف بينهما، ولكن بعد أسبوع تقابلا بالصدفة على العشاء وحينها أصبحت العلاقة وطيدة بينهما وتم الزواج بعد أشهر بسيطة.

كواليس تقدم زوجها لها لطلب يدها

وأضافت «عبد الدايم» خلال استضافتها في برنامج «توب تريندينج» المذاع على فضائية ten، أنها كانت تقضي إجازة في مصر ثم سافرت بعدها إلى اليابان لتمثل مصر في مسابقة كبيرة في مدينة «كيوتو»، وكان الاتصال دائما مع خطيبها ولم يتم الاتفاق على الشبكة والشقة والأمور الخاصة بالزواج وعند عودتها إلى القاهرة مرة أخرى فوجئت بأهلها يخبروها بأن هناك شخص ينتظرها على باب الشقة، وتابعت: «جالي قدم الشقة قالي عاوز أتقدم فجريت على ماما ومبقتش عارفة أقول إيه واتخانقت معايا قالتلي إنتي عارفة ومخبية قولتلها لأ فقالتله يدخل الصالون وخلال ربع ساعة حضر كبار العائلة وتم الاتفاق».

تعلمت من زوجي الكثير

وواصلت: «هو قالي أنا جاي فترة أجازة 10 أيام، وعاوز أنجز موضوع الزواج، ونشترك أنا وزوجي إننا نهتم بالتفاصيل وأنا تعلمت منه الكثير لأنه يتميز بالدقة في مجال عمله في هيئة اليونسكو، ومن أهم عوامل نجاح زواجي أن زوجي عاشق للفن والموسيقى ولولا هذا الشيء لما كان تحمل انشغالي ومذاكرتي الطويلة».