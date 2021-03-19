سحر سليم بعد تكريمها في يوم المرأة من قرينة الرئيس: فخورة بمصريتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«فخورة بأني مصرية».. بتلك الكلمات بدأت الدكتورة سحر سليم أستاذ الأشعة وخبيرة مسح المومياوات حديثها لـ«الوطن» عقب تكريمها من السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس في يوم المرأة المصرية، مشيرة إلى أن ترشيحها لنيل الجائزة جاء من أكثر من جهة.

وأضافت: «حديث ودي دار بيني وبين السيدة انتصار السيسي أكدت خلاله فخرها وسعادتها بإنجازات سيدات مصر، وحملتها سلامي للسيد الرئيس».

درست سحر سليم الطب في كلية الطب جامعة القاهرة، وحصلت على درجة الماجستير والدكتوراه في علم الأشعة، وانتقلت بعد ذلك إلى كندا لدراسة زمالة ما بعد الدكتوراه في مجال الاشعة العصبية، وحصلت على درجة الزمالة في تدريس الأشعة من جامعة ويسترن أونتاريو، وكان ذلك قبل عودتها إلى جامعة القاهرة، وتعمل حاليًا أستاذة في علم الأشعة.

سحر سليم متخصصة في أشعة المخ والأعصاب وخبيرة فحص الجنين بالرنين المغناطيسي أثناء الحمل لكشف الأمراض وتشوهات الدماغ، وساهمت في أبحاث عالمية للعلاج الجيني للأجنة داخل الرحم، ووصفت العديد من أمراض الدماغ الوراثية لأول مرة، كما صممت أول بروتوكول لفحص قلب الجنين للكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية.

وتخصصت في علم أشعة الآثار منذ عام 2004، حيث تستخدم تقنيات الأشعة المتطورة في فحص الآثار والمومياوات، وتعاونت في العديد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الآثار منذ عام 2006 إلى الوقت الحالي، مثل مشروع فحص المومياوات الملكية وفحص ميداني بالأشعة في حفريات سقارة.

و ساهمت أبحاثها في العديد من الاكتشافات التاريخية الخاصة بملوك مصر القديمة مثل مقتل الملك رمسيس الثالث في مؤامرة القصر ومقتل الملك سقنن رع في حرب تحرير مصر من الغزاة الهكسوس، كما ساهمت في اكتشاف أمراض في مصر القديمة مثل تصلب الشرايين.