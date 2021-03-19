وزيرة الثقافة: أحفادي نقطة ضعفي.. ونسكن في منزل واحد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن أسرتها الصغيرة مكونة من ابن يسمى شادي وابنة تدعى فيروز بجانب زوجها الذي يعمل في هيئة اليونسكو، معتبرة أن بنتها صديقتها الحقيقية، وأبناؤها حياتهم منظمة ويحبون النجاح وكانت لديهم مواهب فنية قوية لكنهم اختاروا التحرك في مجالات أخرى أكثر شغفا لهم: «كان نفسي يكملوا في مجال الفن.. بس هما قالولي إنتي حققتي وخلتنا مجال الكبير في الفن صعب نحقق نجاح أكبر منكم».

نقطة ضعفي أحفادي

وأضافت «عبد الدايم» خلال استضافتها في برنامج «توب تريندينج» المذاع على فضائية ten، أنها لم تتعب في تربيتهم لأنهم كانوا مطيعين وتجمعهم صداقة قوية مستطردةً: «نقطة ضعفي أحفاد.. فعلا أعز الولد ولد الولد، وأحيانا بكون قاسية مع أولادي لكن بضعف أمام أحفادي».

تسكن مع أولادها في نفس المنزل

وأشارت إلى أنها تحب أحفادها بشدة خاصة الطفلة «بتول»، وكذلك حفيدها «يوسف»، مبينة أنهم نقاط سعادة وبهجة لها في ظل ضغط العمل، مشيرة إلى أنها تسكن مع أولادها في نفس المنزل وهذه كانت أمنية ورغبة قوية تحققت بالفعل حتى تستطيع أن تجلس معهم وسط انشغالها بعملها.

لا يوجد خلط بين عملي وحياتي الخاصة

وتابعت: «لا يحدث خلط بين مشوار عملي وبيتي وهذا ما تعلمته خلال مشوار عملي الطويل، وشخصيتي لم تتغير رغم زيادة مسؤوليات العمل، وأنا أؤمن بأن الحياة محطات ومراحل».