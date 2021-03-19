صور رومانسية بين أحمد الفيشاوي وزوجته على البحر: من الإسكندرية مع الحب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمجموعة صور مع زوجته ندى الكامل، وظهرت صور الزوجين أمام البحر في محافظة الإسكندرية، حيث يقضيان عطلتهما، وعلق على الصور قائلًا: «من الإسكندرية مع الحب.. المأكولات البحرية الحب».

وتفاعل معه متابعوه في التعليقات على الصور فكان أبرزها: «نورتوا إسكندرية.. مراتك زي القمر يا أحمد ربنا يخليكم لبعض.. ربنا يحميكم.. بنحبكم».

ندى الكامل تثير الجدل بمقطع أغنية

وكانت ندى الكامل، أثارت الجدل قبل فترة، حين نشرت مقطعا من أغنية «عكس بعض» للمطرب عمرو دياب، التي تتحدث عن الفراق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلقت ندى الكامل قائلة: «وسيرة الحب لو تيجي.. بقيت منها بخاف وأهرب»، مرفقة صورة لها بمفردها، عقب حديثها عن زوجها للمرة الأولى في مداخلة هاتفية ببرنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة نجوم F.M»، وتغزلها به.

وتفاعل الجمهور مع المنشور، بتسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «إنتي متخانقة مع الفيشاوي؟»، و«ليه نزلتي كلمات أغنية عكس بعض اللي بتتكلم عن الفراق»، و«صورتك حزينة»، و«زي القمر وملكة جمال يا ندى»، ولم ترد وقتها، زوجة أحمد الفيشاوي على التعليقات حتى الآن.

أول ظهور إعلامي لزوجة أحمد الفيشاوي

وكانت ندى الكامل، قالت خلال مداخلة هاتفية، عن زوجها أحمد الفيشاوي: «عمري ما شوفته مثير للجدل خالص»، متابعة: «إني كنت أشوفه وأتصور معاه دي حاجة كبيرة، لأني من معجبينه، وأكبر المعجبين به من قبل الزواج».

وأكدت عدم الاختلاف على فن زوجها وموهبته القوية، بالرغم من اختلاف البعض حول تصرفاته وأرائه: «أحمد سي السيد في البيت.. بحطله الملح في البانيو يحط رجله عشان يطلع الطاقة السلبية».