3 مواقف تفاعلت فيها نور عمرو دياب مع دينا الشربيني رغم الانفصال: بحبها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ارتباط الهضبة عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، كانت العلاقة بين الابنة الكبرى للهضبة و«دينا» في إطار العلاقة الطيبة، حيث تبادلت بينهما التعليقات اللطيفة، التي استمرت أيضًا عقب انفصال الثنائي عاطفيًا، قبل عدة أشهر.

وبالتزامن مع عيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني، لم تغفل نور ابنة الهضبة عن تهنئتها، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة للفنانة مرفقة بها أغنية عيد الميلاد، معلقة عليها: «كل سنة وإنتي طيبة يا دندونة وعقبال مليون سنة».

وردت عليها الفنانة دينا الشربيني، بإعادة مشاركة القصة، عبر حسابها الشخصي على «الإنستجرام» مُرفقة معها «إيموشن» قلوب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتفاعل نور عمرو دياب، مع الفنانة دينا الشربيني، رغم انفصال والدها عنها عاطفيًا.

رسالة عقب الانفصال مباشرة

عقب أيام من تأكيد انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، بعد عدة خلافات بينهما، نشرت نور صورة لهما عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق «إنستجرام» وأرفقت معها أغنية «أجمل عيون» معلقة عليها: «بحبكم إنتو الاتنين».

تبادل التعليق على إعلان دينا الشربيني

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات، لكن كان أبرزها تفاعل نور ابنة الفنان عمرو دياب.

وعلقت «نور» للفنانة دينا الشربيني بوضع «إيموشن» معجب بها، وتفاعل المتابعون في الرد عليها: «فرحيني وقولي إن بابا لسة معها؟» و«هما رجعوا لبعض مش كدا».

نور عمرو دياب: بحب دينا الشربيني

وكانت نور أكدت حبها لدينا الشربيني، عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتلقت «نور» سؤالًا «هل تحبي دينا الشربيني»، لترد باللغة الإنجلزية: «بالطبع أحبها بشدة، هي طيبة وجميلة ورائعة»، وجاء ذلك أيضًا عقب انفصال الثنائي عاطفيًا.