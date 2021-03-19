سوزان عزيز: ابني المصاب بـ«داون» سبب تكريمي من قرينة الرئيس.. ونفسه يبقى سباح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت تغيير حياة ابنها الوحيد من مصابي متلازمة داون، ووضع مسار حياته في الطريق الصحيح لذلك استحقت لقب الأم المثالية، ووقع عليها الاختيار لتكريمها في احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح من السيدة انتصار السيسي.

سوزان عزيز حامد، 57 عامًا، وهبها الله ابنها الوحيد عبد الرحمن أيمن مصابًا بمتلازمة داون، لتسطر معه قصة نجاح كبيرة بقوتها وإرادتها، حتى تنال لقب الأم المثالية بسبب الصعاب التي صمدت أمامها كالجبل وأكملت مهمتها.

تروى السيدة «سوزان»، تفاصيل تكريمها اثناء حديثها لـ «هُن»، قائلة: «استقبلت اتصال تليفوني من مكتب وزير الشباب والرياضة بترشيحي للتكريم في احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح، علشان ابني من متلازمة داون وبطل رياضي في السباحة».

سوزان: بدأت مشوار الكفاح مع ابني من الولادة

رحلة كفاح طويلة خاضتها الأم مع ابنها الوحيد ولم تكل يوما حتى يستطيع تحقيق البطولات الرياضية في السباحة: «ابني الوحيد عنده 20 سنة، بدأ مشوار السباحة من 2007، حصل على 53 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، والمشاركة في البطولة الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 17 دولة حصل فيها على 2 ذهب، وواحدة فضة».

لم تتوقف إنجازات ابنها عند هذا الحد بل شارك في منتدى شباب العالم على مدار عامي 2018-2019، ومقابلة الرئيس عام 2019 في ماراثون السلام، والمشاركة في كورال افتتاح قناة السويس عام 2014 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تكرم فيها السيدة «سوزان»، بل سبق تكريمها في احتفالية الأم المثالية بنادي القاهرة الرياضي.

عجزت الأم الخمسينية عن وصف فرحة نجلها الوحيد وزوجها بالتكريم: «زوجي وابني فرحوا جدا بتكريمي، وأي تكريم ليا ابني السبب فيه بسبب تفوقه ونجاحه».. أمنيات تتمناها لابنها وهي تحقيق حلمه أن يتحول إلى بطل عالمي في السباحة، والحلم الثاني عمله مدرب سباحة وهو الحلم الذى يسعى لتحقيقه الآن.

وحرصت على توجيه نصيحة لكل أم ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة: «نفسي كل أم عندها ولد أو بنت احتياجات خاصة أنها تتعامل معاه انه طفل سوي مفيش فروق بينه وبين أي طفل تاني وإنها لازم تحلم يكون له مستقبل وعلشان تحققه لازم تواجه كل المشاكل وتحاول تحلها وتتحدى الصعوبات والمجتمع».