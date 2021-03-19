طرق للاحتفال بعيد الأم خلال جائحة كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والأنباء عن الموجة الثالثة من الفيروس في مصر، تستعرض «هن» طرق للاحتفال بعيد الأم مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وفقا لموقع Queenslandhealth، الموقع الرسمي للإدارة الوزارية بحكومة كوينزلاند بأستراليا، والمسؤول عن الصحة العامة بالولاية، والذي تم إنشاؤه في 1996.

بدائل لزيارة والدتك بالمنزل

- يمكنك توصيل الزهور أو هدية خاصة لوالدتك على عنوان منزلها.

- يمكنك تحضير وجبتها المفضلة أو صنع كعكة لها وإرسالها إلى منزلها.

-صناعة البطاقات اليدوية وإرسالها لها.

-عمل قسيمة شراء لها عبر الإنترنت وإرسالها لها بواسطته لتشتري بها ما تريد.

- تصوير فيديو يجمع أفراد العائلة وإرساله لها.

- الاتصال بها عبر مواقع التواصل التي تسمح بالتواصل بالصورة والصوت.

كيفية زيارة الأم في عيدها مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية

يفضل الاحتفال في أماكن مفتوحة مثل الحدائق مع الحفاظ على متر ونصف بين كل فردين وهو ما يعادل خطوتين كبيرتين، مع الحفاظ على عدم التصافح أو التقبيل أو العناق بين الأفراد، وفي حالة شعور أي فرد بأي عرض من أعراض فيروس كورونا فعليه أن يلزم المنزل في حجر خاص به حتى إن لم يكن متأكدا من إصابته، فالحجر المنزلي ضروري حتى في حالة الشك بالإصابة.

زيارة الأم أو الجدة في دار رعاية المسنين

للإجراءات الاحترازية يفضل عدم الزيارة ولكن في حالة الزيارة فانتبه للتعليمات الآتية التي تسري على المقيمين بالدور والزائرين:

- ألا يكون أحد منهم عاد من الخارج في آخر 14 يوما.

- ألا يكون أحد منهم كان على اتصال بشخص مصاب بكورونا في آخر 14 يوما.

- ألا يكون أحد منهم زار منطقة بها مصابين في آخر 14 يوما.

- ألا يكون أحد لديه حمى أو درجة حرارة أكثر من 37.5.

- ألا يكون أحد يواجه أعراض مثل السعال، سيلان الأنف، التهاب الحلق أو صعوبات التنفس.

وأثناء الزيارة لابد من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي المعادل لـ 1.5 متر، وعدم التلامس.

وبالرغم من أن تنفيذ بعض من هذه الإجراءات يعد أمرًا صعبا خاصة بعيد الأم الذي عادة ما يكون مليئا بالعاطفة، إلا أن هذه هي طريقة الحماية المثلى لحماية الامهات.