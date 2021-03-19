معلومات عن خطيب نيللي كريم السابق: صديق عمرو دياب وثالث ارتباط للفنانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا بحب أتكلم عن أخبار شغلي، لكن حياتي الشخصية ملكي، وأنا جيت دبي وأنا كنت مخطوبة، لكن فسخت خطوبتي».. بتلك الكلمات أعلنت الفنانة نيللي كريم انتهاء ارتباطها برجل الأعمال عمر إسلام، عقب خطبتها له في منتصف العام الماضي، مؤكدة عدم رغبتها في الحديث عن تفاصيل حياتها الشخصية أو سبب انتهاء علاقتها بخطيبها السابق، خلال حوار لها مع الإعلامي ربيع هنيدي ببرنامج «ET بالعربي» المذاع عبر شاشة أم بي سي.

من هو خطيب نيللي كريم السابق؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الخطيب السابق لنيللي كريم، خلال النقاط التالية.

- رجل أعمال شهير، ولديه سلسلة مطاعم وكافيهات.

- درس مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية.

- دخل مجال التجارة مع والده وعائلته.

- بدأ عمله في مجال ريادة الأعمال باستيراد الأطعمة من الخارج.

- سبق له الزواج بالسيدة جنان شحادة، وأنجب منها «سامو» و«تيا».

- تجمعه علاقة صداقة قوية مع الفنان عمرو دياب، كما يرتبط أبناؤه بصداقة قوية مع أبناء «الهضبة».

- يعد عمر إسلام ثالث رجل ترتبط به نيللي كريم رسميا، عقب زيجتين سابقين لها، نتج عنهما 4 أبناء.

تفاصيل ارتباط نيللي كريم برجل الأعمال عمر إسلام

يشار إلى أنه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، نشرت الفنانة نيللي كريم عدة صورة تجمعها به دون إظهار ملامحه، عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك خلال وجودهما في إحدى المدن الساحلية المصرية.

وسبق أن نفت نيللي كريم في يوليو الماضي نبأ زواجها، قائلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة: «أنا متجوزتش ومفيش فرح، أول ما أتجوز هعلن على طول»، وسط تلقى الفنانة آلاف المباركات عبر منصات التواصل الاجتماعي حينها، لتهنئتها على الارتباط برجل الأعمال.