كيف تبدين أصغر سنا بعد الخمسين بدون عمليات تجميل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تسعى معظم النساء للظهور أقل سنا وأكثر أناقة وأنوثة بعد سن الخمسين، إلا أن بعضهن لا يعرفن كيف يتعاملن مع بشرة متعبة وتجاعيد ظاهرة، كما يبتعدن عن بعض الألوان والألبسة خوفا من الوقوع في الطلة الصبيانية، وفق ما ذكر موقع" سكاي نيوز".

استشارية المظهر الفرنسية، فريزة صويلح في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية" حلّت المعادلة الصعبة، وأكدت أن الأمر لا يتعلق بالضرورة باستخدام المنتجات الباهظة الثمن لمحاربة علامات التقدم في السن أو اللجوء إلى العمليات التجميلية، بل يكفي فقط اللجوء إلى خمس حيل.

تصفيفة الشعر

تقول خبيرة المظهر إن معظم النساء في سن الخمسين يعانين من تساقط الشعر الذي يفقده كثافته. وبالتالي، من الأفضل أن لا يترددن في تجربة تسريحة قصيرة، مع إمكانية تغيير لون الشعر عبر استعمال ألوان فاتحة للزيادة في كثافته أو حتى الاحتفاظ بالشعر الأبيض، لأنه يناسب بعض النساء.

المكياج

تنصح فريزة بتغذية متوازنة وترطيب يومي للحصول على بشرة نظرة مع حمايتها من أشعة الشمس الفوق بنفسجية، واعتماد ماكياج خفيف يبرز جمال العين أكثر، وذلك بإعادة رسم الحاجب بشكل يكاد يكون طبيعيا بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من تساقط شعراته.

كما يمكن وضع رموش اصطناعية تظهر جاذبية العين. إلا أنها تحذر من بعض الأخطاء التي تقع فيها صاحبات العيون الملونة، إذ عليهن تجنب اختيار نفس لون عيونهن ووضعه كظلال على الجفون بل العكس.

وتتابع موضحة: "صاحبة العيون الزرقاء يمكن أن تضع ظل عيون برتقالي كي تعطي جاذبية أكثر للعيون".

وتضيف يمكن كذلك استعمال أحمر شفاه فاتح، والقاعدة تقول: "نبرز العيون أو الفم، لكن ليس كلاهما في نفس الوقت".

اللباس

بحسب خبيرة المظهر، هناك عشرة أساليب لبس، غير أن كل امرأة تميل لواحد منهم فقط. يمكن أن لا تتخلى عن أسلوبها في اللباس لكن في المقابل يمكن أن تتجنب بعض الهفوات.

وتقول في هذا الشأن: "مثلا إن كان الصدر كبيراً، فيجب أن تتجنب المرأة الملابس المفتوحة جدّاً والتي تضفي طابعاً مبتذلاً على الإطلالة وأن تلجأ إلى الملابس الخالية من الجيوب في جهة الصدر".

وأضافت: "أما صاحبة ركبتين ممتلئتين، فأنصحها بتجنب السراويل الضيقة والميل أكثر إلى السراويل المستقيمة"

الألوان

"ليس من الضروري أن تعتمد المرأة في سن الخمسين الألوان الداكنة وتبتعد عن الألوان الزاهية".

وتشرح أن الألوان لها تأثير بصري كبير، قد يكون إيجابيا يظهر شباب الوجه أو سلبيا يعكس عيوبه.

ولمعرفة اللون المناسب للبشرة، يمكن وضع أثواب بألوان باردة وأخرى ساخنة قريبة من الوجه، لتحديد أيها يمنح الإشراقة أكثر لمظهرك.

الإكسسوار

"لا يجب أن تخجل المرأة من وضع نظارات شمسية متنوعة التصاميم مع أقراط بأحجام مختلفة لأنها تضفي جمالا على المظهر الخارجي، مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا شكل الوجه ولون البشرة"، هكذا تؤكد فريزة.

وتضيف: "لا داعي أن تبتعد المرأة عن وضع الإكسسوارات في سن الخمسين لأنها لا تعطي طلة صبيانية وإنما تمنح لمسة مميزة ودينامية للإطلالة وتزيد من الجاذبية أيا كانت المناسبة".