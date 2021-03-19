الامارات | 430 مرشحاً لمبادرة «الأبطال المجهولين» في التصدي لـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 430 مرشحاً لمبادرة «الأبطال المجهولين» في التصدي لـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مبادرة «الأبطال المجهولين»، الهادفة إلى تكريم الفرق المساندة لخط الدفاع الأول في مواجهة جائحة «كورونا»، استقبال 430 ترشيحاً لموظفين من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين والكويت والأردن.

وقال منظمو المبادرة التطوّعية: «إن المبادرة التي ترعاها الجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية، وجمعية الإمارات للصحة العامة، تهدف إلى تكريم موظفي المستشفيات، لدورهم الكبير في التصدي لوباء (كورونا)، ولجهودهم في دعم الكوادر الطبية والتمريضية، ليؤدوا واجهم الإنساني في علاج المصابين وإنقاذ أرواحهم».

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية، حسين البيشي: «إن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على الصف الثاني من أبطال مواجهة (كورونا)، لدورهم الكبير في مواجهة الوباء، ولجهدهم الاستثنائي خلال ذروة الوباء خلال العام الماضي حتى اليوم».

قال مؤسّس المبادرة الرئيس التنفيذي لشركة «أكيوميد» منظمة المبادرة، الدكتور أيهم رفعت، إن «المبادرة تستهدف كل الموظفين في الصفوف الخلفية بالقطاع الصحي في دول الخليج والدول العربية»، مشيراً إلى أن حياة هؤلاء الموظفين مهددة بالخطر منذ ما يزيد على عام، كونهم يتعاملون مع المصابين بفيروس «كورونا» على أبواب المستشفيات وفي أقسام الاستقبال والحسابات والتأمين الصحي، وتأتي هذه المبادرة لتسليط الضوء على جهودهم الاستثنائية وتكريمهم.

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