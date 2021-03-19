الامارات | أين تذهب.. «ميليا ديزرت بالم دبي» تحتفل بـ «أسبوع الأم»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «ميليا ديزرت بالم دبي» تحتفل بـ «أسبوع الأم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 مارس 2021

مع الأخذ في الحسبان ما مررنا به جميعاً خلال العام الماضي، وكل ما اضطرت الأمهات إلى تحمله، حان الوقت للاحتفاء بكل ما تقدمه الأمهات لمن حولهن. فإذا كنت تتطلع إلى القيام بشيء مميز لوالدتك هذه السنة، فستحتفل «ميليا ديزرت بالم دبي» بأسبوع الأم من 14 مارس إلى 21 مارس الجاري، مع كثير من خيارات التدليل للأمهات وأمهات المستقبل.

ولعطلة سبا مريحة، ستقدم سبا ساميانا باقة Queen for a Day. حيث يمكن للأم التخلص من التوتر بعلاج كامل للجسم من اختيارها لمدة 60 دقيقة، ومساج للقدم أو للوجه لمدة 30 دقيقة وحمام ملح خاص لمدة 30 دقيقة، بسعر 650 درهماً للشخص الواحد.

ويمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى تدليل أمهاتهم أن يقدموا لها حزمة My Beautiful Mum، التي تشمل علاج «Odysseys» لكامل الجسم لمدة 90 دقيقة، وحمام أملاح الهيمالايا للقدمين لمدة 30 دقيقة.

ويمكن للأمهات الحوامل الحصول على 60 دقيقة من التدليك المغذي قبل الولادة عن طريق حجز باقة Mum-to-be.

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