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الامارات | برج خليفة بالأزرق والأصفر في اليوم العالمي لـ «متلازمة داون»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً باليوم العالمي لـ«متلازمة داون» ينضم «برج خليفة»، الأيقونة العالمية، إلى الحدث ليسلّط الضوء على أهمية زيادة التوعية بـ«متلازمة داون»، حيث ستتم إضاءة واجهة البرج باللونين الأزرق والأصفر، بعد غد، بعد الساعة السابعة مساءً.

ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع «جمعية الإمارات لمتلازمة داون»، ستتم دعوة الأطفال من أصحاب الهمم من ذوي «متلازمة داون»، للاستمتاع بتجربة مذهلة في «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، كما سيقومون بزيارة «قمّة البرج، برج خليفة» لمشاهدة الإطلالات الساحرة على «وسط مدينة دبي» وأفق دبي الساحر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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