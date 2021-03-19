الامارات | «صور في حوار» بمتحف الاتحاد عبر موقع «دبي 360»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صور في حوار» بمتحف الاتحاد عبر موقع «دبي 360» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) أن معرض «صور في حوار»، الذي تنظمه الهيئة في متحف الاتحاد بدبي، أصبح الآن متاحاً عبر موقع «دبي 360»، أكبر جولة تفاعلية عبر شبكة الإنترنت لاستكشاف المدن في العالم، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق إحدى الأولويات القطاعية لخارطة طريقها الاستراتيجية، المتمثلة في جعل الثقافة في كل مكان وللجميع.

وعبر «دبي 360»، توفر «دبي للثقافة» قناة تفاعلية تسمح للزوار من شتى أنحاء العالم الاطلاع على رحلة قيام اتحاد الإمارات عام 1971، والاستلهام من قصة تأسيسها.

ويسلط معرض «صور في حوار»، الذي يستمر حتى 25 مارس الجاري، الضوء على أهمية العلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة، ويروي مجموعة من القصص التاريخية لأبرز القادة والمسؤولين في كلا البلدين، من الذين عملوا سوياً على وضع خطط لإنهاء الوجود الرسمي للمملكة المتحدة في المنطقة، وبداية عهد مشرق لدولة الإمارات.

ويقدم المعرض، الذي تنظمه «دبي للثقافة»، بالتعاون مع معرض اللوحات القومي في لندن، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني، لزواره مجموعة من الصور الفوتوغرافية المقدمة من معرض اللوحات القومي في لندن، إضافة إلى مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي يحتويها الأرشيف الغني لدولة الإمارات، من أبرزها صورة للملكة إليزابيث الثانية، وسلسلة نادرة من صور للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، التقطها ريكس كولمان، في استوديوهات البارون عام 1961، إضافة إلى العديد من الصور التي وثقت اللحظات الرئيسة في الفترة التي سبقت تشكيل دولة الإمارات.

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