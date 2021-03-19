الامارات | «كريستيز دبي» تنظم أكبر مزاد للساعات في الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن «كريستيز دبي» تنظم أكبر مزاد للساعات في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد سوق الساعات القيّمة لإقامة مزاد بارز يُنتظر أن يقدّم أكبر مجموعة من الساعات المطلوبة والنادرة. ومن المقرّر أن يشكّل «مزاد دبي للساعات»، عبر الإنترنت، فاتحة استثنائية في عالم الساعات هذا العام لدار «كريستيز» للمزادات، التي تقوم على تنظيم المزاد الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.

ويؤكد المزاد المزمع إقامته عبر الإنترنت مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً مرموقاً لتجارة ساعات المعصم القديمة والمعاصرة وجمعها، وسيعرض هذا الحدث للبيع ما يقرب من 200 قطعة من المتوقع أن تحقق ما يراوح مجموعه بين تسعة ملايين و15 مليون دولار، وستبدأ المزايدة في 24 مارس الجاري وتنتهي في التاسع من أبريل المقبل.

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