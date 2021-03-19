الامارات | «القافلة الوردية» تطلق في يوم الأم قسائم للكشف المبكر

شكرا لقرائتكم خبر عن «القافلة الوردية» تطلق في يوم الأم قسائم للكشف المبكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بـ«يوم المرأة العالمي»، الذي يصادف 21 مارس، أطلقت «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، قسائم «الرعاية الوردية» لتمكين المجتمع من الإعراب عن محبتهم وتقديرهم للمرأة؛ أُمّاً وزوجة وأختاً وزميلة، من خلال تقديم هدية تسهم في الحفاظ على صحتهن.

وتوفر القسائم الأولى من نوعها في هذا العام امتيازات صحية تتمثل بإجراء فحص «الماموغرام» في العيادة الطبية المتنقلة التابعة للقافلة الوردية، إضافة إلى المشاركة في إيصال رسالة «القافلة الوردية»، لتعزيز الوعي المجتمعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر والدوري عنه.

وتسهم هذه القسائم في تمكين جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات من المشاركة مع المؤسسات والأفراد الذين يسهمون بدعم جهود «القافلة الوردية»، من خلال التبرعات لضمان توفير العلاج ذي الجودة العالية لمرضى سرطان الثدي، حيث يمكن الاستفادة من قسائم «القافلة الوردية» الجديدة طوال العام لدعم هذه المبادرة النبيلة.

وتعزز القسائم التي تبلغ قيمة الواحدة منها 350 درهماً الرسالة الرئيسة للقافلة الوردية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودوره في رفع معدلات الشفاء من خلال توفير أفضل فرصة للعلاج الفاعل، كما ستدعم عائدات مبيعات القسائم جهود البحوث المعنية بالوقاية من سرطان الثدي وعلاجه وتحسين حياة المصابين به.

وتوفر العيادة الطبيّة المتنقلة التابعة للقافلة الوردية وجهة آمنة تتبنى الإجراءات الوقائية لضمان الصحة والسلامة للجميع، تماشياً مع التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها تحت توجيهات السلطات الصحية المختصة في الدولة.

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