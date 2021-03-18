7 أشياء تجنبي وضعها على رخامة المطبخ.. منها "زيت الزيتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتاد الكثير من ربات البيوت على استخدام سطح أو رخام المطبخ كمنضدة، لوضع مختلف الأشياء عليها المتعلقة بالطعام وغيرها، ولكن هناك بعض الأشياء التي قد لا يجب في الاحتفاظ بها هناك، نكشفها لكم وفق ما أوضح موقع "reader digest".

- أواني تقديم الطعام

إذا كنت لا تحتاجين هذه الأواني كل يوم، لذا ليس هناك حاجة إلى وجودها في المطبخ، نظرا لأنها يمكن أن تكون أكثر عرضة للأتربة في الخارج، فضلا عن أنها تشغل مساحة كبيرة.

لذا فمن الأفضل تخزينها في في صندوق بلاستيكي، واستعادتها عند الحاجة إليها فقط.

- الأجهزة نادرة الاستخدام

في دراسة استقصائية أجرتها MasterBrand Cabinets ، ذكر غالبية الأمريكيين أن الأجهزة التي لا نستخدمها كثيرا، مثل ماكينة الفشار والآيس كريم، والوافل تعد من سببا للتوتر والازدحام في المطبخ.

لذلك بدلا من الاحتفاظ بها في سطح المطبخ، يمكنك وضعها على الرفوف المرتفعة.

- الأوراق

لا يفضل وضع الأوراق على سطح أو رخام المطبخ، حيث كلما زاد عددها، زادت صعوبة تنظيمها، ما قد يؤدي إلى مظهر فوضوي في مطبخك، فيمكن وضعها في المكتبة، لأن هذه الطريقة ستمنح المطبخ مساحة أكبر.

- عبوات البهارات

سطح المطبخ ليس أفضل مكان للاحتفاظ بمجموعة التوابل الخاصة بك، وأيضا لا يجب وضعها بالقرب من الفرن، لأن يمكن للحرارة المتراكمة أن تقلل من نكهتها بمرور الوقت.

كما توضح ستيفاني بوستيك أخصائية التغذية والخبيرو في سلامة الأغذية، أن الضوء والحرارة من أشعة الشمس أو أسطح الطهي، يمكن أن تحلل النكهات بشكل أسرع، فالأفضل تخزنيها في مكان بارد ومظلم.

- حاويات السكاكين

تعتبر من أدوات المطبخ التي تحتاج إلى اهتمام شديد خاصة إذا كان لديك أطفال صغار في المنزل، فمن الأفضل هو أن تخصص لها درج للاحتفاظ بها بعيدا عن متناول أيدي الصغار.

- زيت الزيتون

على غرار التوابل يوصي بحفظه في مكان بارد ومظلم حتى لايفقد جودته، حيث يمكن أن يفسد بسرعة أكبر إذا تم تخزينه في الضوء والحرارة على رخام المطبخ، وينطبق الأمر على أنواع الزيوت الأخرى أيضًا إذ يجب تخزينها داخل الرفوف المخصصة لها.

- منتجات التنظيف

لا يجب أن تضعي المواد الغذائية بجانب منتجات التنظيف المعبأة بالمواد الكيميائية، لذلك يفضل تخزين منظف الأطباق والمطهرات في خزانة موجودة أسفل الحوض بعيدا عن رخام المطبخ الذي يتم تحضير الطعام عليه.