لماذا البحر لونه أزرق بالرغم من أن المياه شفافة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تدرجات الألوان في البحر يجعل منه منظر جذاب وانسيابيا، خاصًة اللون الأزرق، ولكن من أين جاء هذا اللون بالرغم من أن لون المياه شفاف، هذا ما يوضحه موقع "wordsinmocean".

في الأساس، ما يجعل لون المياه أزرق هي أن أشعة الشمس تصدر ضوءا أبيض يحتوي على ألوان الطيف السبعة ويحدث لها انكسار بدرجة معينة عند اصطدام هذه الأشعة بالغلاف الجوي.

ونظرا لأن اللون الأزرق هو صاحب أقصر طول موجي من بين ألوان الطيف الأخرى، فبالتالي مشتت ويتناثر أكثر من غيره من الألوان أثناء عبوره الغلاف الجوي، لذا يمكنه الانتشار في كل مكان من الأرض، ويعطي البحر والسماء لونهم أزرق.

لماذا بعض المحيطات والبحار ليس لونها أزرق؟

هناك بالطبع أشياء أخرى يمكن أن تغير لون الماء، حيث يمكن أن يجعل الكثير من الطين والرواسب في الأنهار تبدو بنية اللون؛ وينطبق الشيء نفسه على المناطق الضحلة من المحيط، خاصة إذا كانت العاصفة قد أثارت الكثير من الرواسب من قاع البحر.

ويمكن للطحالب تحويل المياه إلى اللون الأخضر لأنها تحتوي على الصباغ الأخضر الكلوروفيل، وقد تحول بعض أنواع الطحالب الماء إلى اللون الأحمر لأنها تحتوي على أصباغ حمراء، وغالبًا ما تكون هذه الأنواع سامة وعندما تنفجر وتنفتح فإنها تشكل ما يعرف باسم "المد الأحمر"، مما يجعل المحيط يبدو وكأنه تحول إلى دم.