لماذا لا تصل أبواب المراحيض العامة إلى الأرضية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل تساءلت يومًا عن: لماذا لا تصل أبواب المراحيض في بعض الأماكن العامة إلى الأرض؟

هناك العديد من الأسباب لعدم وجود هذه الأبواب بكامل طولها كما في المنازل، نكشفها لكم وفق ما جاء في موقع "engineeringinsider".

- حالات الطوارئ:

إذا فقد الشخص وعيه أو كان يعاني من حالة طبية طارئة أخرى في مرحاض مغلق بالكامل، فقد يستغرق الأمر ساعات حتى يلاحظه أحد.

إذا كانت هناك فجوة بين الأرضية وباب الحمام، فسوف يلاحظ الزائرون الآخرون على الفور شخصًا أغمي عليه، إضافة إلى أنه في هذه الحالة ليست هناك حاجة لكسر الباب؛ لأن أي شخص يمكن أن ينزلق تحته عبر الفجوة وفتح الباب من الداخل.

- رؤية أقدام شخص ما بسهولة:

تساعد المساحة الموجودة أسفل باب المرحاض الزائرين على رؤية وجود شخص ما بالداخل، وتمنع الأشخاص من الاقتراب من شخص آخر، فعندما ترى أقدام شخص ما بالداخل، تبحث عن مرحاض آخر غير مشغول أو تنتظر دورك.

- التهوية الجيدة:

تسهم المسافة الفارغة بين الأرضية وباب المرحاض في ضمان التهوية الجيدة للحمامات العامة، للتخلص من الروائح غير المرغوب بها.

- الأبواب القصيرة رخيصة الثمن:

يعد من أحد الأسباب الأكثر شيوعًا هو أن الأبواب القصيرة تكلفتها أقل من الأبواب الطويلة، إذ إنها اقتصادية توفر الكثير من الأموال.

- منع السلوك غير اللائق:

كما تمنع الأبواب القصيرة أيضا القيام بالسلوك غير اللائق، والأفعال الإباحية أو غير القانونية التي قد تحدث داخل المرحاض المغلق بالكامل، مثل تعاطي المخدرات.

- يمكنك سؤال شخص ما عن ورق التواليت:

يساعد الأبواب القصيرة في انتقال أوراق التواليت بين الحمامات بسهولة في حالة نفادها، فيمكن للشخص سؤال الشخص الآخر المجاور له أن يمرر له ورق التواليت.

- تنظيف الأرضية بسهولة:

والسبب الأكثر وضوحًا لترك الفجوة هو أنه يجعل تنظيف الحمامات أسهل، يمكن للعامل ببساطة استخدام الممسحة تحت الأبواب بدلاً من إضاعة الوقت في فتح وإغلاق كل الأبواب، يمكنك أن تتخيل كم يوفر الوقت إذا كان الحمام كبيرًا.