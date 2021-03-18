تنسيقات ربيعية من أريج نشاشيبي في 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 10:42 مساءً - أريج نشاشيبي، بلوغر وإعلامية أردنية، تحرص على أن توصِّل الطاقة الإيجابية إلى متابعيها، وتهتم بالأزياء والموضة والجمال بشكل كبير، ومع موعد دخول فصل الربيع نرصد لكُنَّ من وحي حسابها على انستغرام عدة أفكار لأزياء ناعمة وشبابية يمكنكن تطبيقها في مظهركن اليومي.



إطلالات الجينز في الربيع من أريج نشاشيبي

إطلالات الجينز في الربيع



لأن قطع الجينز من الخيارات اليومية التي لا تبطل موضتها أبداً مع اختلاف الصيحات، فسوف نرصد لكُنَّ عدة أفكار لتنسيق مظهركن في الفصل الحالي، حيث تأنقت ببنطلون واسع من الجينز الأزرق مع بلوزة بنية بأكتاف عريضة وحقيبة وحذاء رياضيين باللون الأبيض، واختارت في اللوك الثاني جمبسوت من الجينز الأزرق مزيناً بسحابات ذهبية، مع حذاء برتقالي بكعب من الجلد الناعم.

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تنسيق البليزر العملي في الربيع

البليزر العملي



لأن معطف البليزر من الخيارات العملية الناعمة التي لا تبطل موضتها مع اختلاف صيحات الموضة، يمكنك تنسيقها لهذا العام بأسلوب أريج نشاشيبي، التي نسَّقت بنطلوناً ومعطفاً باللون الرمادي مع بلوزة وحقيبة باللون الفوشيا، وأكملت اللوك بمجوهرات ذهبية ناعمة، وأطلت في الخيار الثاني ببنطلون واسع بني مع بلوزة بيضاء وبليزر بكاروهات اللون البني والأبيض مع حذاء رياضي أبيض.

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بنطلونات اللون الأخضر للربيع

بنطلونات اللون الأخضر



للوك مرح وأنيق، لا تترددي في تنسيق بنطلونات اللون الأخضر بأسلوب أريج نشاشيبي، التي ظهرت ببنطلون أخضر وقميص برتقالي ناعم مطبع باللون الأخضر، مع حقيبة وقبعة من القش البني، وارتدَتْ في إطلالة أخرى بنطلوناً من الجينز الأخضر مع تيشيرت أسود من علامة قوتشي مزين بكتابات ورسوم ذهبية، وأكملت مظهرها باكسسوارات سوداء لخيار ناعم.

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إطلالات ربيعية ناعمة

إطلالات ربيعية ناعمة



لتتألقي بأسلوب أريج نشاشيبي في فصل الربيع الحالي، يمكنك أن تتزيني بفستان أبيض مزين باللون الأزرق في الأسفل مع حزام محدِّد للخصر، وأكملت اللوك باللون الأبيض لخيار ربيعي مميز، وتألقت في الإطلالة الثانية بتنورة بليسيه زهرية مع بلوزة بيضاء مصممة بأكمام منفوخة، وزينت مظهرها بحزام باللون البيج للخصر، مع حذاء ونظارة ملونة.

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