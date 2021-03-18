أفكار لتثبيت الكمامة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 10:42 مساءً - فرضت علينا جائحة كورونا الكثير من المستجدات، خاصة مع فرض الكثير من الدول بعض الإجراءات الاحترازية للتغلب على الجائحة، ومن أبرزها ارتداء أقنعة الوجه "الكمامة" في الأماكن العامة والمواصلات، حتى أصبح قناع الوجه جزءاً أساسياً من إطلالاتنا اليومية، وهو ما يتطلب رؤية عصرية لارتدائه، لذا نعرِّف المحجبات على عدة أفكار يمكنهن التألق بها.

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تثبيت الحجاب مع الكمامة

منة السني بالكمامة المطبعة مع الحجاب



حاولت الفتيات المهتمات بالموضة تقديم رؤية مميزة للمحجبات لارتداء أحدث صيحات الكمامات، من خلال تقديم أفكار متعددة للأزياء تناسب تحديات المرحلة الجديدة، خاصة أن تنسيق قناع الوجه مع ملابس المحجبات قد يكون أصعب، فسواء كان قناع الوجه يُستخدم لمرة واحدة أو كان مصنوعاً من القماش ليكون متعدد الاستخدام، فإن أنواعه تشترك في شيء واحد، وهو تصميمها ليتم تثبيتها خلف الأذنين، لكن إذا كنتِ امرأة محجبة فقد تكون هذه مشكلة كبيرة لك، ولكن الوضع أصبح أسهل مع تقديم خيارات متعددة من خلال المهتمين بأزياء المحجبات، حيث يمكنك تثبيت الكمامة بالاستعانة بدبابيس الحجاب العصرية لتثبيت قناع وجهك على الحجاب بشكل أنيق مع حجاب يغطي الأذنين، أو استخدام اكسسوار لتثبيت طرفي القناع أو الكمامة فوق الطرحة من الخلف، أو استخدام حجاب وكمامة باللون الأسود المطبع بذات اللون ولف الحجاب إلى الخلف بطريقة ناعمة أو بأسلوب التوربان.

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الكمامة المطبعة من حنان الحكيم

ولإطلالة يومية استخدمي الكمامة المطبعة مع الحجاب الحيادي المصمم بأسلوب ناعم وملفوف بطريقة بسيطة، واعتمدي أسفله حجاب القطن الناعم، وفي مبادرة مميزة أطلقت عارضة الأزياء، حليمة عدن، كمامات وحجابات بلون واحد صُممت لتُربط خلف الحجاب، وذلك ضمن مجموعات تسهل هذه العملية ومصنوعة من قماش عضوي يسمح للبشرة بالتنفّس، ولا يتسبّب في أية تهيّجات أو حُمْرَة للبشرة، كذلك تحمي من فيروس كورونا 100%؛ إذ إنّها مصنوعة من مواد اتُّفق على أنّها تقي من الفيروس المستجدّ، وبهذه الكمامة لن تحتاجي إلى وضع المزيد من الدبابيس لإصلاح الكمامة وتثبيتها على الوجه، خاصةً أنها أضافت خيوطاً وأزراراً لتسهيل تشكيلها على السيدات لارتداء القناع.

لا بد من الإشارة إلى أفكار لتنسيق الحجاب مع الكمامات؛ نظراً لأن تنسيق الكمامة مع ملابس المحجبات قد يكون أصعب، لا سيما من حيث التثبيت خلف الأذنين، وذلك يكمن بالاستعانة بعدة طرق عرّفناكِ عليها اليوم؛ لتتألقي بهذه الحيل في إطلالاتك القادمة.

تابعي المزيد: تنسيقات أزياء ربيعية للمحجبات من مدونات الموضة