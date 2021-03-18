أفكار لارتداء التنورة الساتان موضة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 10:42 مساءً - تفضل الكثيرات من المحجبات اعتماد تنورة الساتان في مختلف المناسبات للصيف، ولأنها تستمر في الظهور على صيحات الموضة لعام 2021 بتنوع القَصَّات والألوان التي اتَّسمت بالأناقة والعصرية، فسوف نقدم لكُنَّ اليوم عدة تنسيقات من مدونات الموضة؛ لتتألقن بها بنمط أنثوي ناعم.



رهف الشامي بتنورة الساتان الزهرية

رهف الشامي



في لوك صيفي ناعم وأنيق، تزينت الإعلامية والبلوغر المصرية، رهف الشامي، بعدة إطلالات مفعمة بالأنوثة؛ حيث تأنقت بتنورة زهرية مزينة بطبعات رسمات كرتونية مع بلوزة بيضاء مزينة بخيوط وقصات ناعمة في الجزء الأمامي للتصميم، وأكملت اللوك بحجاب بني مع اكسسوارات ناعمة، وأطلت في الخيار الثاني بتنورة بليسيه زهرية مع بلوزة بأكمام طويلة مصممة باللون البني المزين بخطوط بيضاء وبرتقالية صغيرة، مع حجاب رمادي بأسلوب عفوي واكسسوارات ذهبية ناعمة.

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تنسيق تنورة الساتان من بطوطة نصر

بطوطة نصر



اعتمدت الإعلامية والفاشن بلوغر المصرية، بطوطة نصر، على تنسيق تنورة الساتان الناعمة، ولإطلالات صيفية ظهرت بتنورة حمراء مع قميص أبيض وحجاب توربان أسود مطبع بالزهور الحمراء، وأكملت مظهرها بنظارات بيضاوية صغيرة وحذاء بكعب أبيض، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ تنورة ذهبية بليسيه مع بلوزة بيضاء ومعطف من الفرو الناعم، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية اللون مع اكسسوارات فضية لخيار ناعم وأنيق.

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خيارات حنان الحكيم بتنورة الساتان

حنان الحكيم



فضلت الإعلامية المصرية والبلوغر المختصة في موضوعات الجمال والأزياء، حنان الحكيم، تنسيق تنورة الساتان في مظهرها اليومي للصيف، ومن أبرز خياراتها نسقت تنورة بيضاء من الساتان مع قميص أبيض مزين ببلوزة زهرية قصيرة، وأكملت مظهرها بحجاب بني وحقيبة زهرية موردة لخيار أنثوي للإطلالات اليومية، واختارت في الإطلالة الثانية بلوزة بنفسجية بأكمام مرفوعة الأكتاف مع تنورة بليسيه سوداء وحزام من المخمل للخصر، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية اللون لخيار ناعم وأنيق، وفي لوك بسيط وأنثوي تألقت حنان الحكيم ببلوزة بيضاء بأكمام مرفوعة مع تنورة من الساتان البنفسجي المزين بحزام ذهبي، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض من الجلد وحجاب بني لخيار حيادي.

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