كيفية تعزيز الجمال الطبيعي على طريقة النجمات الهنديات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 10:42 مساءً - هناك أنواع مختلفة من الشاي ليس في الهند فقط، لكن في الوطن العربي أيضاً، وهو يحظى بالكثير من الشعبية، نظراً الى فوائده الصحية عموماً والجمالية بشكل خاص. ووفق النجمات الهنديات أمثال كارينا كابور Kareena Kapoor، يعد الشاي الأبيض المكون المثالي لتعزيز الجمال الطبيعي للمرأة مهما كان عمرها، نظراً الى ما يحتوي عليه من الفيتامين ومضادات الأكسدة المفيدة للبشرة، والتي تمدها بالكثير من احتياجاتها. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز فوائد الشاي الأبيض لتعزيز الجمال الطبيعي.



الشاي الأبيض لإزالة حب الشباب

جمال النجمات الهنديات الطبيعي (الصورة من إنستغرام)



لا ترغب أي امرأة على الإطلاق في رؤية البثور أو حب الشباب على بشرتها، إلا أن أنماط الحياة والعادات الغذائية تؤدي غالباً الى ظهور هذه المشكلة التي تعد شائعة جداً بين النساء. إلا أن للشاي الأبيض خصائص مطهرة ومضادة للأكسدة، التي تعمل على إصلاح الجلد التالف بسبب الجذور الحرة، وتطهير البشرة من التراكمات والأوساخ والزيوت الزائدة والدهون، مما يخلصك من مشكلة حب الشباب نهائياً.

تابعي المزيد: أفضل خلطات التبييض.. طبقيها قبل النوم



الشاي الأبيض لتحسين صحة الشعر

العناية بالشعر من النجمات الهنديات (الصورة من إنستغرام)



تؤدي مشاكل الشعر مثل قشرة الرأس والالتهابات، الحكة وتساقط الشعر وتقصف أطرافه.. الى إثارة القلق لدى النساء، اللواتي يرغبن دائماً في شعر صحي، كثيف، ولامع. وفي هذا الإطار، يحتوي الشاي الأبيض على خصائص مضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة التي تقوي الأنسجة الضامة وتمنع ظهور القشرة والتهابات الشعر الأخرى.

تابعي المزيد: فوائد ماء الأرز للبشرة الدهنية



الشاي الأبيض لتقليل دهون الوجه

الشاي الأبيض لتقليل دهون الوجه



تعاني نساء كثيرات من الذقن المزدوجة ودهون الوجه، فإذا كنت ترغبين في تحسين ملامحك، فليس عليك إلا تناول الشاي الأبيض. فوفقاً للنجمات الهنديات، يساعد الشاي الأبيض في التخلص من الدهون الزائدة، عن طريق حرق الخلايا الدهنية الموجودة في الوجه، وكبح تكوين خلايا جديدة. لذلك، اشربي الشاي الأبيض بانتظام.

تابعي المزيد: برنامج سكر بنات:خلطات زيت الشاي للتخلّص من حب الشباب



الشاي الأبيض لتبييض الأسنان

الشاي الأبيض لتبييض الأسنان



تعزز الأسنان البيضاء المتلألئة جمال المرأة، فالأسنان الصفراء تترك انطباعاً مريعاً لدى الآخرين. إلا أن الشاي الأبيض يجعل أسنانك أكثر بياضاً وإشراقاً، نظراً الى احتوائه على الفلوريدات والفلافونويد والعفص، وهي مكونات مفيدة لصحة الفم وتعمل على تبييض الأسنان.

تابعي المزيد: خلطات عشبية لتعطير الجسم



الشاي الأبيض لتأخير علامات الشيخوخة



تعاني كثيرات من النساء من الظهور المبكر للجلد المترهل والتجاعيد والخطوط الدقيقة، التي غالباً ما تحدث بسبب وجود الجذور الحرة قي أجسامهن، والتي تسرع من عملية شيخوخة البشرة. إلا أن الشاي الأبيض، ونظراً الى غناه بالبوليفينول، يساعد في تأخير وكبح علامات الشيخوخة المبكرة.



ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

تابعي المزيد: البولي غلوتاميك مكوِّن ثوري لترطيب البشرة