هدايا عيد الأم.. أسعار سلاسل ذهب لا تزيد على 2000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال:

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، وفي هذه المناسبة يفضل البعض اختيار قطعة من الذهب كهدية للأم في يومها السنوي، لكن قد يقف السعر المرتفع حاجزًا.

لذا يعرض لكم "الخليج 365" أسعار سلاسل ذهبًا لا تزيد على 2000 جنيه، بحسب ما ذكر موقع "لازودي"، وهذه هي شكلها في الصفحات التالية.

1- سلسلة رقيقة على شكل فراشة تتناسب مع الليل والنهار عيار 18 قيراطًا بسعر 1450 جنيهًا.

2- سلسة بدلاية على شكل الباليرينا من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا بسعر 1450 جنيهًا.

3- كولية رقيق به أربع فراشات متفرقة من الذهب الأصفر بسعر 1750 جنيهًا.

4- سلسلة ثقيلة على شكل جنيّة على القمر من الذهب الأبيض والأصفر، بسعر 1950 جنيهًا.

5- سلسلة ثقيلة من الدوائر المتصلة ببعضها، فهي من النسخ العصرية من الذهب الأبيض والأصفر بسعر 2150 جنيهًا.

6- تتكون هذه السلسة من حلى متدلية على شكل دوائر مزخرفة طويلة، فهي تكون مناسبة جداً في شهر رمضان من الذهب الأصفر، عيار 18 بسعر 1950 جنيهًا.

7- سلسلة ورقة الشجرة فهي تعتبر قطعة مميزة من الذهب الأصفر مجموعة سباركل عيار 18 بسعر 1750 جنيهًا.

8- سلسلة الفراشات الراقصة من مجموعة freedom مكونة من فراشتان أعلى السلسلة، وواحدة كبيرة، عيار 18 بسعر 1950 جنيهًا.

9- سلسلة الدائرة المزدوجة هي النسخة الصغيرة، ولكنها ثقيلة، فحلقاتها من الذهب الأصفر والأبيض عيار 18 بسعر 2150 جنيهًا.

10- كوليه أوراق النخيل المتفرقة من مجموعة bloom تتميز بثلاث أوراق متدلية منها من الذهب الأبيض والأصفر عيار 18 قيراطًا بسعر 1950 جنيهًا.