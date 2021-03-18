هذا ما يفعله لجسمك تناول ملعقة من العسل الأسود قبل النوم يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العسل الأسود من الأطعمة التي يفضل تناولها الكثيرون لمذاقه المميز وفوائده الصحية المتعدد، لكن ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ملعقة من العسل الأسود قبل النوم يوميا؟ هذا ما نستعرضه، حسب ما أورد موقع "lifegoalidea".

1- يسرع عملية الشفاء:

هو فعال في تسريع عملية الشفاء سواء في الجروح الطفيفة أو حتى الجراحات الكثيرة لاحتوائه على كميات عالية من فيتامين "ج".

2- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة:

لخصائصه المضادة للفيروسات والبكتريولوجيا وكذلك محتواه العالي من مضادات الأكسدة، وهو مفيد جدًا في الحد من عمل الجذور الحرة، وبالتالي منع خطر الإصابة بالسرطان وتقليل علامات الشيخوخة.

3- يقوي المناعة:

فهو فعال في تقوية مناعة الجسم سواء للأطفال أو الرضع أو حتى كبار السن، ويقيك من العديد من الأمراض المختلفة، لذلك يفضل تناوله يومياً.

4- مفيد لمرضى السكر:

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وقدرته على خفض نسبة السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي.

5- يزيد من قدرتك على التحمل.

إن تناوله يقيك من الكسل وقلة التركيز في العمل ويزيد من نشاطك ولياقتك وحيويتك، لذا تأكد من تناوله في حالة شعورك بقلة الطاقة بدلاً من تناول الأطعمة ومشروبات الطاقة والمكملات الأخرى الموجودة في السوق وغالبًا ما يتم مزجها بالعديد من المواد الكيميائية الأخرى التي لا يحتاجها جسمك.

كما أن محتواه العالي من فيتامين ب 6 يزيد من مستويات السيروتونين في الدماغ، ما يؤثر بشكل كبير على خلايا الدماغ المتعلقة بالمزاج والرغبة الجنسية والشهية والنوم والذاكرة والتعلم، بالإضافة إلى محتواه العالي من المغنيسيوم قد يساعد على التقليل من القلق واللامبالاة والاكتئاب والصداع وانعدام الأمن والتهيج والأرق والتوتر.

6- يخفض نسبة الكوليسترول في الدم:

يساعد تناول ملعقة من العسل الأسود بشكل منتظم على منع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، الذي يسبب العديد من الأمراض، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم أو حتى السرطان.

7- يعالج قرحة المعدة:

يخفف آلام المعدة ويزيد من قوة المعدة ويقلل من أعراض الأمراض المختلفة ويجعلك تشعر بالراحة.

8- مفيد لصحة الكبد:

يساعد الكبد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم بشكل سلس وطبيعي وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة جسمك وتنقيته باستمرار.