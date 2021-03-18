القصة الكاملة لأزمة حلا الترك ووالدتها منى السابر.. حبستها في عيد الأم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا».. آية قرآنية استشهدت بها الفنانة الكويتية منى السابر، على صورة نشرتها عبر حسابها على«إنستجرام» برفقة ابنتها «حلا» قبل فترة، وتحديدًا في أكتوبر 2020، كشفت بعدها عن سلسلة الخلافات بينها وبين ابنتها، التي انتهت بحبسها لعام عام لخلافات مالية بينهما.

واليوم، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بحبس الفنانة الكويتية منى السابر، بعدما اتهمتها ابنتها حلا الترك، بأخذ مبلغ 200 ألف دينار بحريني منها، ولم تردها لها.

وظهرت الأم «منى» في مقطع فيديو وهي في حالة انهيار تام، قائلة: «كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقولها شكرا حلا على الهدية اللي أهديتيني إياها بعيد الأم، وبكرة بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقولك يا حلا شكرا كتير».

وتابعت منى السابر في مقطع الفيديو: «طبعا أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف، ما تغير ولا شي من الحكم، وطبعا بدو وقت هلق لحتى لنقدم للمحكمة أحكام بديلة لأنه أنا حاضنة وأنا عندي ولد، لأن الحكم صدر سنة نفس الحكم الأولاني مع التنفيذ وهناخد إجراءات تاخد وقت».

ويرصد «هن» محطات من الخلاف بين الفنانة الكويتية منى السابر وابنتها الفنانة الشابة حلا الترك:

حلا الترك ترفع قضية ضد والدتها منى

في نهاية العام الماضي، أقامت الفنانة الشابة حلا الترك، دعوى قضائية ضد والدتها بعدما اتهمتها بأخذ مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار بحريني منها، وعلقت والدتها على هذا الأمر، في تسجيل صوتي بثته لبرنامج «ET بالعربي».

وقالت منى السابر، إن ابنتها حلا «ضحية» ولم تقم بهذا الأمر من تلقاء نفسها بل شجعها من حولها، وطلبت من الجميع ألا يحكم على ابنتها لأنه لا يعرف الظروف التي تمر بها.

ودخلت «منى» في حالة من البكاء الشديد، موجهة رسالتها إلى ابنتها: «يا حلا أنا أم ولن تعرفي قيمة هذه الكلمة إلا عندما تصبحين أم، أنتي بالنهاية ابنتي وأود أن أراكي أفضل مخلوق في العالم، ولكن لابد أن تشعري بي وبمعاناتي وأتمنى أن أراكي قريبا».

منى السابر تطلب تدخل أحلام للوساطة بينها وبين ابنتها

وعقب أشهر من القضية المتداولة بين الأم وابنتها، لجأت الفنانة منى السابر إلى الفنانة الإماراتية أحلام، للتدخل في مشكلتها مع ابننتها، واستجابت «أحلام» لهذه الوساطة، ونشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تنصح فيها حلا قائلة: «أحبي أمك وربي يحميك.. الأم هي جنة الدنيا مهما صار خذي رضاها.. واتركيها على الله هو بيحلها من عنده وبيفرجها عليك دايمًا».

وواصلت الفنانة الإماراتية: «أقولك لك نبدأ من الصفر حتى لا تنسي كلامي.. واللي مش حاسين بآلامك في يوم بيحسون.. بس أمك ثم أمك ثم أمك.. أحبك وأنا معاكي كالعادة».

الحبس عام لمنى السابر

وقضت المحكمة بحبس الفنانة الكويتية منى السابر عاما بسبب اتهامها بالحصول على مبلغ 200 ألف دينار بحريني منها ولم تردهم لها.

حلا الترك تطلب الحصانة

وعقب صدور حكم الحبس، طالبت الفنانة البحرينية حلا الترك، بالحصانة للحماية الشخصية، الأمر الذي صدم والدتها الفنانة منى السابر، التي عبرت عن صدمتها مما فعلته ابنتها.

وخرجت منى السابر وهي تبكي عبر تطبيق «سناب شات» وقالت إن حلا الترك طلبت من المحكمة، الحصانة مضيفة: «الأم مش بتفكر بطريقة عاطفية، بس بعد اللي شفته اليوم أحس إنه خلاص ما في أمل لأنه أحس إني مو قادرة أصدق اللي قاعد يصير أنا من أسبوعين جاتلي حلا وباستنى وقالتلي ماما أنا مستحيل أن أتسبب في أذيتك، واليوم صدمت منها ومن موقفها ومن أقوالها».

وتابعت في تعليقها: «للأسف اللي صدمني إن بنتي بتقول إنها تبغي حصانة، حصانة من من.. من أمها، المشكلة إني حتى لما طلبت أن أجمع المبلغ ما أعطوني موافقة الناس قد إيش قادرة تساعدني لكن ما عطوني موافقة أمنية إني أجمع المبلغ علشان أخلص من ها الموضوع.. مصدومة من كل شي عم بيصير».