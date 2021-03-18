اللحظات الأخيرة لاستخراج جثمان طفلة «أجا» الغارقة: عالقة في الأشجار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الكابتن إيهاب المالحي، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالإسكندرية، وقائد غواصين الخير، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة، في العثور على الطفلة «إيلين»، ابنة الدكتورة مروة مصطفى عبداللطيف، طبيبة أسنان، والتي غرقت في مياه ترعة المنصورية، بعدما انقلبت سيارتهما الملاكي بالترعة، منذ 3 أيام.

عالقة في الأشجار

وقال «المالحي» خلال حديثه لـ «هن»: «البنت ملامحها متغيرة شوية، لكن جسمها زي ما هو مفيش فيه مشاكل، لأن مية الترعة عذبة مش مالحة زي البحر، لذلك الجثمان سليم»، متابعا: «البنت طفت على سطح المية، لأنها كانت كل الفترة دي عالقة في الأشجار».

الأهل منهارين وعمها اللي شالها

وعن حالة الأم الطبيبة التي جرى إنقاذها أولًا من الغرق، أشار إيهاب المالحي، إلى سوء حالتها، قائلًا: «كل ده قاعدة قدام الماية منهارة، كانت مستنية بنتها بالدموع».

وأضاف: «عمها اللي شالها عشان الدفن، هو الوحيد اللي قدر يعمل كدة».

وكان أهالي قرية «ميت معاند» مركز أجا بمحافظة الدقهلية أنقذوا، الثلاثاء الماضي، طبيبة الأسنان وابنتها من الغرق في مياه ترعة المنصورية، وذلك بعدما انقلبت سيارتهما الملاكي بالترعة، وظلت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالي القرية يبحثون عن الابنة الثانية التي كانت معهما في السيارة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة المنصورية، أمام قرية «ميت معاند» التابعة للمركز.

واكتشفت قوات الشرطة انقلاب سيارة ملاكى تحمل أرقام «د هـ ف 3289» فى المياه، وتم إنقاذ صاحبة السيارة وهي الدكتورة «مروة مصطفى عبداللطيف»، طبيبة أسنان، مقيمة بقرية «طنامل» دائرة مركز أجا، وابنتها «أسيل عمرو علاء»، 8 سنوات، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.