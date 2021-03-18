فتيات يتقدمن لخطبة «عنبة» مطرب المهرجانات: أنا اللي هنقي بدلة فرحنا (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بات اسم مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، يتداول على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، المختلفة بين الحين والآخر، عقب انتشار العديد من أغانيه التي عُرفت بشكل كبير منذ فترة الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

واعتمد «عنبة» في كافة إطلالاته على الظهور بالـ «ترينجات» الكاجوال، التي أصبح البعض يقتضي بها فيما بعد.

واليوم، شارك مطرب المهرجانات، متابعيه عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بصورة جديدة وهو يرتدي بدلة سموكي، من القطيفة، متسائلًا: «حلوة البدلة عليا يا جدعان ولا ؟!».

فتيات يتقدمن لخطبة مطرب المهرجانات عنبة

لم تمر صورة مطرب المهرجانات كثيرًا، حتى باتت الفتيات من متابعيه عبر صفحته، يتفاعلون مع المنشور، بشكل مثير للانتباه.

وقامت بعض الفتيات بالتقدم لخطبته خلال تعليقاتهن، التي وصفها البعض بالجريئة، حيث انتقدها البعض، في حين سخر منها البعض الآخر.

وعلى الفور، بدأت التعليقات تُدون على النحو التالي: «حلوة أوي هتبقى لايق عليا وأنا لابسة فستان الفرح جنبك وماسكة إيدك»، «عقبال ما اختارلك بدلة فرحنا يا قلبي»، «عقبال بدلة فرحنا»، «والله على حسب رايح تخطب ولا بتاخد رأينا عادي»، «عقبال بدلة فرحنا»، و«جامدة يا حبيب قلبي أي حاجة عليك حلوة، عقبال بدلة فرحنا بس حط اللوجو بتاع عنقود العنب هتبقى أجمد يا قمر».

من هو مطرب المهرجانات عنبة؟

يدعى مصطفى عنبة، وشهير بـ «عناب».

بدأ مشواره مع غناء المهرجانات منذ 4 أعوام، بمهرجان «القرد في شنطة».

لديه العشرات من المهرجانات الشعبية، أبرزها «طيارات»، «فكك»، و«هنا القاهرة».

نجح في مزج الراب وتقديم موسيقى مختلفة لمهرجاناته.

لديه 559 ألف مشترك عبر قناته على «اليوتيوب».

لديه ما يقرب من نصف مليون متابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تخطى كليبه الأخير «هنا القاهرة» حاجز الـ10 ملايين مشاهدة.