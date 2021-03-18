والدة حلا الترك تنهار بعد حكم السجن: شكرا يا بنتي على هدية عيد الأم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعيش منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، لحظات قاسية، وصدمة كبيرة بعد صدور حكم الاستئناف ضدها، بسجنها لمدة عام مع النفاذ، وذلك بسبب القضية التي رفعتها ابنتها عليها، لخلافات مالية بينهما.

وظهرت منى السابر، في مقطع فيديو وهي باكية في فيديو بث مباشر، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقلها شكراً حلا على الهدية اللي اهديتني إياها بعيد الأم، وبكرا بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقلك يا حلا شكرا كتير».

وأضافت: «طبعاً أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف، ما تغير ولا شي من الحكم، وطبعا بدو وقت هلق لحتى لنقدم للمحكمة أحكام بديلة لأنو أنا حاضنة وأنا عندي ولد، لأن الحكم صدر سنة نفس الحكم الأولاني مع التنفيذ وهناخد إجراءات تاخد وقت».

وتابعت منى السابر: «إنشاء الله خير وأنا ما كنت عم بحكي هالفترة لإني بانتظار صدور الحكم».

تفاصيل أزمة حلا الترك وأمها

وكانت حلا الترك حصلت على حكم سجن لمدة عام لوالدتها منى السابر بعدما اتهمتها بالحصول على مبلغ 200 ألف دينار بحريني منها، ولم تردها لها.

حلا الترك تعاني من التشتت

وتعاني حلا الترك من التشتت الأسري، حيث إنها تقيم حاليا في دولة الإمارات بعد أن التحقت بإحدى الجامعات هناك للدراسة حيث يعيش والدها المنتج محمد الترك، بعد زواجه من الفنانة المغربية دينا بطمة في المغرب وتعيش والدتها في البحرين، وهناك عدد من القضايا بين والدها ووالدتها.

حلا الترك ترد على الانتقادات الموجهة لها

كانت حلا الترك ردت على الانتقادات العديدة التي وجهت لها بسبب القضايا التي رفعتها على والدتها في مقطع فيديو، قائلة: «اعتبروني بنتكم أو أختكم أو أي شخص عزيز عليكم، هل بترضون تحكمون وحتى ماتعرفون شلي صاير، في أحد منكم تسأل هالبنت اللي عمرها 18 سنة، واللي عانت سنوات من التشتت الأسري ممكن تتحمل.. كل اللي أقدر أقوله إنكم ظلمتوني، وأنا ما رفعت على أمي قضية ولا تسببت بلي قاعد يصير وفي كل لقاء أطلع أقول مهما أمي سوت فيني اتظل أمي أحبها، وأتمنى لها الخير.. بس هل أمي فكرت شنو ممكن يصيدني بعد الفيديوهات اللي طلعت فيها».

من هي حلا الترك؟

وحلا الترك «19 عاما»مغنية وممثلة بحرينية، نالت شهرة واسعة منذ طفولتها حينما اشتركت وهي بالثامنة من عمرها في برنامج المسابقات الشهير «عرب جوت تالنت».