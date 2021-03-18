هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟، أسئلة شائعة تتردد بين الكثير منا مع اقتراب ليلة النصف من شعبان وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عن حكم تلك المسألة، كالتالي:

ماحكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا بأس بالاحتفال بليلة النصف من شعبان، ولكن لابد من الاحتفال بالطرق المشروعة للتقرب إلى الله، سواء كانت بالدعاء أو الصلاة أو الصوم أو الأذكار أو الصدقات، وغيرها من الأعمال المباحة، وسؤال الله الخير للنفس والأهل والوطن وجميع المسلمين، وذلك وفقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا...؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه.