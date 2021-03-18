«صغرت كدة إزاي؟».. عفاف رشاد بملامح شبابية في أحدث ظهور لها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور للفنانة عفاف رشاد، التي أبدعت في دور الأم بالعديد من الأعمال الفنية الدرامية.

وظهرت الفنانة بملامح مختلفة تمامًا، حيث بدت صغيرة كأنها بمرحلة الشباب، معتمدة على الشعر الذهبي، ومكياج الكونتور المُحدد لملامح الوجه، والبرونزي.

وعلى الفور بدأت الصورة تتداول، بتعليقات الرواد، الذين أبدوا تعجبهم من تغير ملامحها، معلقين: «بقت شبه أديل»، «كأنها جينيفر لوبيز»، «في حاجة غلط، استحالة هي صغرت كدة إزاي».

ويرصد «هن» في السطور التالية، معلومات عن الفنانة عفاف رشاد.

من هي عفاف رشاد؟

وُلدت 30 ديسمبر 1957

تخرجت من «المعهد العالي للكونسير فتوار».

تزوجت لفترة من الفنان الراحل سامي العدل.

تزوجت المنتج السينمائي محمد السبكي، قبل دخوله عالم الإنتاج، لكنها انفصلت عنه.

شاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية.

من أبرز أعمالها: عزازيل ابن الشيطان، ناشط في حركة عيال، آخر ديك في مصر، عبده موتة، قلب الأسد، القشاش، مسلسل آدم وجميلة، وعمارة يعقوبيان.

توفيت والدتها في 2016 بعد صراع مع المرض، نتيجة تعرضها لأزمة صحية، وهي جلطات في المخ والقلب أدت إلى إصابتها بقرحة الفراش، دخلت على إثرها المستشفى.

انتخبت عضوا في اللجنة الصحية لنقابة المهن التمثيلية.

ارتدت الحجاب بعد عودتها من أداء مناسك الحج في 2014، وظهرت به لأول مرة في عزاء الفنانة الراحلة معالي زايد.

خلعت الحجاب بسبب معاناتها من صداع نصفي وكهرباء زائدة.