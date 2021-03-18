والدة دينا داش تنشر لقطات جديدة من حفل الزفاف: أنا أم العروسة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لازال الجميع يتحدثون عن حفل زفاف البلوجر دينا داش، الذي لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشاركون لقطات مصورة والصور الفوتوغرافية للعروس بين الحين والآخر، كما تتحدث الفتيات عن إطلالتها الساحرة والهادئة، وعن أناقتها في اختيار فستان زفاف ليلة العمر.

وهو الأمر التي لا تزال والدة دينا داش، السيدة أمل الشوربجي، تتحدث عنه أيضًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ تشارك متابعيها كواليس من حفل الزفاف والتحضيرات والذكريات بينها وبين ابنتها العروس.

وشاركت والدة دينا داش، عددا من الصور من جلسة التصوير التي خضعوا لها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «أنا أم العروسة».

لقيت الصور التي شاركتها والدة البلوجر الشهيرة، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الاعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «حضرتك جميلة أوي ما شاء الله، أحلى أم عروسة في الدنيا، دينا شبهك جدًا، عقبال ما تفرحي بباقي ولادك، مشوفتش أم حنينة زيك كدة، دينا كانت قمر أوي في فرحها بجد، جمالكوا مش عادي، في أم عروسة قمر كدة يعني».

والدة دينا داش تنشر كواليس من تحضيرات الزفاف

وكانت قبل أيام شاركت والدة البلوجر الشهيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو مصور جمع بينها وبين ابنتها، أثناء خروج «دينا» ببروفة فستان الزفاف، إذ تعثرت وسقطت على الأرض.

وأرفقت والدة البلوجر تعليقًا على مقطع الفيديو، قائلةً: «أنا ودينا ولحظات بروفة الفستان، افتقدها كثيرًا».

وكانت أطلت العروس دينا داش، في حفل زفافها الذي أثار إعجاب ملايين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بفستان «كاب» دون أكمام، مكشوف الظهر، ومنفوش قليلًا من أسفل، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، أشبه بفساتين أميرات «ديزني».