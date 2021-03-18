هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: غلاوتك في قلبي متتوصفش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد شقيقتها، من خلال مقطع فيديو قصير لا يتعدى مدته دقائق، يجمع بين الصور التي تجمع بينهن من الطفولة حتى أصبحن شابات.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته، تتحدث من خلاله عن كواليس علاقتها بشقيقتها، إذ قالت، «لسه فاكرة يوم ما صحوني الصبح بدري علشان ياخدوني المستشفى لأن ماما ولدت، مكونتش أعرف إن اليوم دة ربنا بعتلى فيه أحلى حاجة ممكن أي حد يتمناها، مكونتش أعرف إن من اليوم دة هيكون ليا أخت هي الضهر والسند والصاحبة».

وتابعت الفنانة متغزلةً في شقيقتها، قائلة: «غلاوتك في قلبي متتوصفش، ولا فيه كلام ممكن يعبر عن حبي ليكي، عدينا بفترات كتير يمكن مكناش قريبين لبعض فيها أوي، لأني طبعاً اكبر منك بكام سنة حلوين».

وأختتمت هيدي كرم، معايدة شقيقتها بعيد ميلادها، قائلة: «اللي الدنيا علمته لنا إن في الآخر ملناش غير حضن بعض ... بحبك أوي يا أختي و طصاحبتي وحبيبتي ... ربنا يخليكي ليا تنوري حياتي طول العمر حتى نشيبُ سويا».

ولقي مقطع الفيديو التي شاركته الفنانة عبر حسابها الرسمي، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصد آلاف من المشاهدات ومئات التعليقات، من داخل الوسط الفني وخارجه، وجاء أبرزهم: «شبة بعض أوي، نسخة واحدة من بعض، ربنا يحفظكم لبعض، أحلى أخوات في الدنيا، انتوا الاتنين كيوت جدًا، مامتكم قمر لازم يبقى بناتها قمرات كدة».

وكانت نشرت مايان كرم، شقيقة الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من جلسة تصوير جمعتهما معا، إذ ظهرتا متلاحمتين في الصور المنشورة، التي جاءت باللونين الأبيض والأسود، وعلقت الأولى عليها: «في ضهر بعض لآخر العمر».