6 هدايا لا يجب أن تشتريها لحماتك في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

عادة ما يكون الأمر صعب في اختيار الهدايا، ولكنه يكون أصعب عندما تكون لحماتك فتبحث دائما عن أفضل شيء لتقدميه حتى تكسب قلبها.

ولكن هناك بعض منها لا يجب أن تشتريه نستعرضها لكم، وفق موقعي "dealnews" و"women’shealth"

كريمات محاربة للتجاعيد:

عادة ما تكون تلك المنتجات غالية الثمن، ولكن في كثير من الحالات لا تحبها الحموات، لأنها يمكن أن تشعرها بضيق وأنها كبرت في السن، وهذا غير جيد لذلك ابتعدي عن تلك الكريمات.

الملابس والأحذية:

ابتعد عن تلك الأشياء لأنه في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون المقاس غير مناسب فتضطر لتغييرها أو لا يعجبها اختيارك ويكون لها ذوق آخر.

الهواتف:

عادة لا تهتم الحموات والأمهات بتلك الأجهزة، فهي ليست من أولويتها رغم أن سعرها غال، ولكنها غير مفيدة ولن تفرح بها.

أجهزة التخسيس:

يمكن أن يشعرها ذلك بالإحراج، وأنك تريها أنها وزنها زائد، فيجعلها ذلك تشعر بضيق تجاهك فابتعدي عن تلك الأدوات.

الكاسات والمجات:

تلك الهدية تقليدية جداً وفي نفس الوقت هي رخيصة الثمن، فيمكن أن تشعر أنك تقلل منها بتلك الهدية، وأيضا إذا كان سعر الهدية غالي فلا تذكري ذلك لأنها ستفهم أنك تتظاهرين بذلك.

الملابس الداخلية:

ليس من المفضل أبداً أن تقدم مثل هذه الهدايا، فتلك الأشياء خاصة ومحرجة ويمكن ألا تتقبلها منك حماتك.