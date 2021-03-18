مجوهرات مرصعة بالأحجار الملونة لإطلالة ربيعية في يوم الام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 04:44 مساءً - مع موعد دخول موسم الربيع، لا بد أن الكثيرات من الفتيات يبحثن عن أجمل تصاميم المجوهرات بالأحجار الملونة؛ حيث يرتبط الربيع بيوم الأم وبعودة الألوان الزاهية والمرحة؛ لذا اخترنا لكُنَّ اليوم تشكيلةً متنوعة من موديلات المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة الملونة؛ لتكملي بها جميع إطلالاتك في الموسم القادم.

قلادة من فابرجيه Fabergé



تقدم إليك سيدني في ما يلي باقة مميزة من المجوهرات الفاخرة كأفكار لأجمل هدايا يوم الأم عبارة عن تصاميم أساور وقلادات وخواتم وغيرها.

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مجوهرات مرصعة بالأحجار الملونة، لإطلالة ربيعية في يوم الأم

سوار «بوسيشن» من بياجيه Piaget

سوار بوسيشن من بياجيه Piaget



صُنع سوار بوسيشن المفتوح من دار بياجيه Piaget من الذهب الوردي، وزُيِّن بحجرين من الملاكيت الأخضر في الجانبين، مع قطع كابوشون مزوّدة بحلقات مرصوفة بالألماس قابلة للدوران، ويتميز هذا السوار بإمكانية مزجه مع عدة أساور ناعمة أو مجوهرات مختلفة.

خاتم «ليزوازو ليبيري» من كارتييه cartier

خاتم «ليزوازو ليبيري» من كارتييه cartier

من كارتييه Cartier، استوحينا لكُنَّ خاتماً من مجموعة «ليزوازو ليبيري»، المصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، والمزين بحجر عرق اللؤلؤ الرمادي والزمرّد وخرز من الياقوت الأحمر، ومرصّعاً بقطع الألماس الصغيرة.

عِقد «فينتاج ألامبرا» من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

عِقد «فينتاج ألامبرا» من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels



تتميز تصاميم فينتاج ألامبرا من دار فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels، بمحيط مستوحى من زهرات البرسيم رباعي الأوراق والمزيّن بخرزات ذهبية، وبعِقد طويل مزين بزهرات العقيق الأزرق؛ ليتناسب مع فصل الربيع.

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سوار قلب من شوبارد Chopard

سوار قلب من شوبارد Chopard





تتطابق مجموعة Happy Hearts من علامة شوبارد Chopard بشكل مثالي مع فصل الربيع، وهي مقدَّمة من علامة شوبارد المربوطة مع مؤسسة Naked Heart Foundation، التي تعمل على تحسين الحياة اليومية للأطفال الأكثر حرماناً، ويتم التبرع بجزء من أرباح كل قطعة يتمُّ بيعها في هذا الإصدار الخاص؛ لدعم المؤسسة وأعمالها، وتُصنع هذه القطعة بقطع الألماس الصغيرة مع الذهب الوردي والزهري.

قلادة «ريبل بلو ميكس» من سوزان كلان Suzanne Kalan

قلادة «ريبل بلو ميكس» من سوزان كلان Suzanne Kalan





صممت هذه القلادة بالذهب الأبيض على شكل قلب مع ألماسات بيضاء دائرية، وحجر التوباز الأزرق، وحجر القمر مع قوس قزح السداسي، وتتوفر بعدة ألوان لمظهر مميز.

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