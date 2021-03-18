كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 04:44 مساءً - تُعد البدلة النسائية من أهم قطع الأزياء في خزانة أغلب النساء، خاصة لدى المرأة العاملة، إذ تُكمل إطلالاتها الرسمية، وتجعلها تبدو بمظهراً فخماً وأنيقاً خلال أوقات العمل.

ونظراً لما حققته الألوان الترابية من رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، قدمت العديد من الماركات العالمية تصميمات مختلفة من موديلات بدلات بالألوان الترابية لربيع 2021.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل موديلات بدلات بالألوان التربية لربيع 2021، لتختاري من بينها الموديل الأنسب لكِ، لإطلالة أنيقة وفخمة في العمل:



بدلة باللون الأوف وايت من Fendi

فنديFendi



لإطلالة عملية وأنيقة، قدمت ماركة فندي Fendi هذا التصميم المميز، لبدلة نسائية واسعة باللون الأوف وايت، مُصممة من بليزر طويل وواسع، مع فيست ذي ياقة عريضة وفتحة صدر على شكل حرف V، وأزرار أمامية مع جيوب صغيرة، إضافة إلى بنطلون واسع بنفس لون الفيست والبليزر.

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بدلة باللون البرونزي من Valentino

فالنتينوValentino



لإطلالة عصرية وغير تقليدية، قدمت ماركة فالنتينوValentino العديد من التصاميم المميزة لموديلات بدلات بالألوان الترابية لربيع 2012، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لبدلة واسعة باللون البرونزي، مُكونة من بليزر طويل وواسع باللون البرونزي، صُمم بياقة عريضة وأجياب أمامية ذات غطاء عريض، مع بنطلون ذي أرجل واسعة باللون البني الفاتح.

ويُمكن تنسيق هذه البدلة مع قميص أبيض أو أوف وايت، وحذاء بوت ذي رقبة قصيرة باللون البني.

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بدلة باللون الأخضر الفاتح من Chanel

شانيل Chanel



لاقت البدلات المُصممة بدون أكمام رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل أبرز الماركات العالمية تقدمها ضمن مجموعاتها لربيع وصيف 2021.

ولإطلالة عصرية بالبدلة المُصممة بالألوان الترابية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من ماركة شانيل Chanel لبدلة باللون الأخضر المائل للرمادي Grey Green، مُصممة من فيست ذي رقبة على شكل حرف V، مع جيوب على الصدر وجانبي الخصر مُطرزة بالخيوط ذات اللون الأخضر، إضافة إلى3 أزرار أمامية باللون البيج.

أما البنطلون بجاء بنفس لون الفيست، وبتصميم أنيق ذي أرجل واسعة.

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بدلة باللون البني الفاتح من Tagg

Tagg



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر عصرية وجاذبية، قدمت ماركة Tagg هذا التصميم العصري لبدلة بالألوان الترابية، مُصممة من بليزر واسع بتصميم الكشكش، ذي فتحة صدر على شكل حرف V، وياقة عريضة، مع أكمام واسعة وأساوار ضيقة بتصميم كشكش، إضافة إلى حزام على الصدر يشبه الأربطة الرفيعة

أما بنطلون هذه البدلة فجاء بتصميم غير تقليدي، واسع من الأعلى، وضيق على الكاحل، إذ يتم جمع أطرافه بحزام رفيع ليتلائم مع تصميم البليزر الكشكش.

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