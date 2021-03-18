استوحي إطلالتك في يوم الام من سلمى حايك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 04:44 مساءً - تتميز سلمى حايك عموماً بأناقة ملفتة ولكن جرأتها خفت مع الأيام وخصوصاً مع إنجابها فسلمى حايك الأم لا تشبه سلمى حايك الشابة العازبة. يمكنك ان تستوحي من النجمة أيتها الأم إطلالاتك التي ترافقك في يومياتك العملية وفي المكتب وحتى خلال سهراتك.

إليك أبرز الإطلالات التي ظهرت فيها النجمة الخمسينية سلمى حايك والتي يمكنك أن تتخذيها مصدر الهام لتكوني على الدوام أماً متألقة وراقية في مظهرك على مثالها:



5 إطلالات تشكل مصدر إلهام للأمهات من سلمى حايك:





ارتدي الدنيم العملي بقصة Mom fit jeans الذي يتميز بخصر عال وقصة واسعة عملية مع كنزة سوداء وحذاء رياضي ابيض ولا تنسي القبعة والنظارات المستطيلة السوداء على طريقة سلمى حايك التي رافقت ابنتها فالنتينا في رحلة سفاري بهذه الإطلالة الرائعة.

سلمى حايك ترتدي الدنيم والكنزة - الصورة من حساب النجمة الرسمي على انستغرام



استوحي خلال تلبيتك مناسبة اجتماعية خاصة من هذا اللوك الساحر الذي ظهرت فيه النجمة إذ ارتدت سترة مقفولة الياقة من الحرير الأصفر من ايف سان لوران مع تنورة غير متجانسة الأطراف من الكسندر مكوين باللون الأصفر الخردلي.

سلمى حايك في تنورة وقميص حريري بلون الأصفر الخردلي - الصورة من حساب النجمة الرسمي على انستغرام



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يُعتبر القماش المطبع ذات الرسوم الهندسي من الاقمشة المفضلة لسلمى حايك لأنها تضفي عليها الأناقة الراقية والمحتشمة فلقد أطلت بهذا الفستان الذي يشبه القميص ويعقد مع حزام من القماش نفسه وهو من تصميم غوتشي.

سلمى حايك بفستان من غوتشي - الصورة من حساب النجمة الرسمي على انستغرام



يمكنك حتى خلال الطهو ان تكوني أنيقة عندما تختارين مثل سلمى حايك فستاناً قطنياً منمقاً بالزهور ويتسم بقصة ميدي تمتد تحت الركبتين، ويتميز بأكمام منفوخة طويلة.



سلمى حايك ترتدي فستاناً منمقاً بالزهور بأكمام طويلة - الصورة من حساب النجمة الرسمي على انستغرام



ولإطلالات مكتبية يمكنك ان تتأنقي مثل سلمى حايك عندما ترتدين سترة البليزر المخملية المزينة بياقة من الساتان، مع قميص حريري منقط تحتها باللونين الأصفر والأسود، ويمكن تنسيقها إما مع سروال أسود كلاسيكي او مع تنورة من نوع pencil skirt. كما يمكنك حضور اجتماع عمل بهذا اللوك او غداء رسمي.



جربي البليزر المخملية مع القميص مثل سلمى حايك - الصورة من حساب النجمة الرسمي على انستغرام

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