روائع الألماس الأبيض من ساعات فاخرة لأرقى هدايا يوم الام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 04:44 مساءً - يُعد الألماس الأبيض من أبرز الأحجار التي تدخل في تصميم الكثير من قطع المجوهرات في أهم الدور العالمية؛ إذ يمنح المجوهرات مظهراً جذاباً وفخماً؛ خاصة عندما يدخل في تصميم الساعات الفاخرة.. كما وأنها تعد من أجمل هدايا يوم الأم نظراً لما تضفيه من فخامة على معصم ست الحبايب.

ساعة من الألماس الأبيض من بولغاري Bvlgari

وإذا كنتِ تبحثين عن هدية مميزة وفخمة ليوم الأم من الألماس الأبيض، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» في هذا الألبوم، روائع الألماس الأبيض من ساعات فاخرة بتوقيع أهم الدور العالمية؛ لتستوحي من بينها الهدية الأنسب في يوم الأم.

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روائع الألماس الأبيض من ساعات فاخرة بتوقيع أهم الدور لأرقى هدايا يوم الأم

ساعة من الألماس الأبيض من Bvlgari

ساعة من الألماس الأبيض من Bvlgari





لهدية فخمة وجذابة تناسب الأم الأنيقة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الفاخر من ماركة بولغاري Bvlgari، لساعة مُصممة من علبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مرصّعة بألماسات قطع بريانت، مع تاج من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطاً مرصع بحجر كابوشون وردي، وقطع من الألماس الأبيض بتصميم دائري جذاب.

أما مينا الساعة فجاء بتصميم فضي مُرصع بالألماس، كما صُممت هذه الساعة الفاخرة من سوار من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مرصّع بألماسات قطع بريانت.

ساعة من الألماس الأبيض واللؤلؤ، من شانيل Chanel

ساعة من الألماس الأبيض واللؤلؤ، من شانيل Chanel





لتصميم أكثر فخامة وجاذبية؛ ليكون هدية فاخرة في يوم الأم، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الساعة المميزة من ماركة شانيل Chanel، وهي ساعة أنيقة مُصممة من علبة دائرية من الذهب الأبيض عيار 24، مع تاج مُرصع بالألماس، كما صُممت بجوار علبة الساعة وردة كبيرة من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس، بينما جاء سوار الساعة بتصميم فاخر من اللؤلؤ الأبيض، وهو ما منحها مظهراً جذاباً يحبس الأنفاس.

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ساعة من الألماس الأبيض من ديور Dior

ساعة من الألماس الأبيض من ديور Dior

قدمت ماركة ديور Dior العديد من التصاميم المميزة والجذابة للساعات المُصممة من الألماس الأبيض، أعجبتنا منها هذه الساعة من مجموعة GEM DIOR، وهي ساعة مُصممة من علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مرصعة بـ31 قطعة من الألماس، ومينا مُصمم من عرق اللؤلؤ.

وصُمم سوار الساعة من حلقات غير متماثلة، مع وصلة نهائية مرصعة بستة ألماسات.

ساعة من الألماس الأبيض من بياجيه Piaget

ساعة من الألماس الأبيض من بياجيه Piaget





إذا كنتِ تبحثين عن هدية فخمة في عيد الأم، تمنح إطلالة أكثر جاذبية لسهرات 2021، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لساعة من بياجيه Piaget، تحتوي على علبة وسوار من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطاً) مرصعة بـ91 ألماسة قطع بطريقة «برليانت»؛ إضافة إلى 83 حجراً من الياقوت الأزرق.

أما مينا الساعة؛ فتم تصميمها بتقنية الترصيع الثلجي، مع 190 ألماسة قطع بطريقة «برليانت».

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